Violó una perimetral, apuñaló a su ex y le dieron arresto domiciliario para cuidar a sus hijas 

El hombre sufrió una lesión que le produjo daño en sus pulmones y fue derivado al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, de la capital provincial, donde permaneció en terapia intensiva hasta ayer, cuando fue pasado a sala de pacientes moderados debido a su evolución.

Durante las últimas horas, el fiscal a cargo de la causa, Leonardo Navarini, afirmó que surgieron "contundentes elementos" como para incriminar a la expareja del apuñalado en el ataque, por lo que agentes de la comisaría 23 allanaron ayer cerca de las 17 la casa de la mujer, situada en 25 de Mayo y Tucumán, de Tilisarao.

Los policías detuvieron a Lucero y secuestraron en el lugar prendas de vestir que serían las que presumiblemente llevaba puestas al momento del ataque.

No obstante, la mujer no fue encarcelada y quedó imputada en su vivienda con una consigna policial, hasta que se le formulen cargos, según dispuso el fiscal Navarini.

La decisión se tomó debido a que el representante del Ministerio Público Fiscal constató que en el mismo domicilio la mujer convive con sus hijas: una beba de once meses y una adolescente de 16 años con discapacidad, que está a su cuidado y requiere total atención, ya que se alimenta por una bomba gástrica.

"Supimos por medio de ella que no hay quién pueda cuidar a su hija mayor, por lo que le explicamos que no se podrá mover de su domicilio y le hicimos saber su situación procesal", informó Navarin, quien no obstante dejó una consigna policial en la puerta del inmueble "para evitar una posible fuga o entorpecimiento del proceso".