San Pedro: explotó un camión cisterna en una estación de servicio y hay una persona grave
Un operario terminó con quemaduras en el 75% de su cuerpo y debió ser derivado al Hospital Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires para recibir un tratamiento especializado.
Explotó un camión cisterna mientras descargaba combustible en una estación de servicio de la ciudad bonaerense de San Pedro y un operario terminó con graves quemaduras.
El hecho ocurrió mientras el vehículo realizaba la descarga de combustible. Por causas que aún son materia de investigación, se produjo una explosión que desató un incendio y alcanzó al trabajador, quien se encontraba sobre la unidad al momento del siniestro.
Bomberos y equipos de emergencia lograron controlar las llamas y asistir al herido. Se trata de Lucas Tomassi, de 43 años, quien ingresó al Hospital Dr. Emilio Ruffa con quemaduras por llama directa que afectan aproximadamente el 75% de la superficie corporal, con lesiones en el rostro, tórax, abdomen y miembros superiores e inferiores.
Luego de recibir las primeras atenciones e ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva de dicha institución para estabilizarlo, la víctima fue derivado en una ambulancia de alta complejidad al Hospital Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde continuará con un tratamiento especializado debido a la gravedad de su cuadro.
La Plata: un motociclista perdió la vida tras un choque en cadena
Un motociclista falleció en la mañana de este sábado tras un siniestro vial múltiple ocurrido en Camino Parque Centenario, a la altura de la localidad platense de City Bell, según confirmaron fuentes oficiales.
El accidente tuvo lugar entre las calles 476 y 481, donde intervinieron efectivos policiales. En el escenario del hecho, los agentes encontraron tres vehículos participantes: un automóvil Volkswagen Senda, una camioneta Renault Alaskan y una motocicleta Yamaha Cygnus de tipo scooter.
Sobre el asfalto yacía el cuerpo sin vida de Axel Jeremías Oliva, de 39 años, cuyo deceso fue posteriormente ratificado por el personal médico presente en el lugar.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones del siniestro, la motocicleta habría impactado inicialmente contra el Volkswagen Senda, que era conducido por Fernando García Campos. Ese golpe habría provocado la caída del conductor de la moto sobre la calzada, y momentos después, habría sido arrollado por la camioneta Renault Alaskan, al mando de Carolina Báez.
En el lugar trabajaron oficiales del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica, quienes resguardaron la zona para realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento, no se ha reportado la presencia de testigos presenciales del choque.
La causa judicial fue caratulada como WHomicidio culposoW y quedó a cargo de la Fiscalía N°14, dirigida por Ana Scarpino. La fiscal no ha tomado aún ninguna medida respecto a los otros conductores involucrados en el incidente.
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