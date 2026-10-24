Santa Cruz reactiva la perforación hidrocarburífera: empresa inicia campaña con inversión de USD 39,4 millones
La iniciativa de la compañía privada marca un paso clave en el plan de reactivación energética y la generación de empleo en la provincia de Santa Cruz.
El Ministerio de Energía y Minería de la Provincia de Santa Cruz confirmó el inicio de un nuevo plan de perforación en el área Anticlinal Aguada Bandera.
La iniciativa, llevada adelante por la empresa Quintana, se desarrolla en el marco de los compromisos de inversión asumidos en el acuerdo de prórroga firmado en 2024 y marca un paso clave en el plan de reactivación energética y la generación de empleo en la provincia.
La primera fase de este programa contempla la perforación de cuatro pozos con objetivo en la formación convencional Bajo Barreal. De forma complementaria, estos trabajos permitirán obtener datos geológicos estratégicos para evaluar el potencial de la formación D-129.
Apuesta al no convencional para 2027
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el programa de desarrollo continuará a comienzos del próximo año con metas de mayor profundidad:
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Segunda campaña (Enero - Febrero 2027): Estará dirigida exclusivamente a la formación D-129 para explorar objetivos no convencionales.
Equipamiento de alta tecnología: Para esta etapa se incorporará un equipo de perforación de mayor capacidad, diseñado para alcanzar horizontes más profundos y complejos.
Un plan de inversión a largo plazo: USD 39,4 millones hasta 2035
Las tareas iniciadas por Quintana forman parte del Plan de Trabajos Comprometidos estipulado para el período 2024-2035, el cual involucra un desembolso total estimado en 39,4 millones de dólares.
El proyecto integral contempla:
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La perforación de 13 pozos nuevos.
Dos operaciones de fractura no convencional en la formación D-129.
Construcción y adecuación de infraestructura existente.
Incorporación de una planta de tratamiento de agua y polímeros.
Conversión de pozos para tareas de inyección y producción de agua.
Con la puesta en marcha de estos equipos, la gobernación santacruceña busca consolidar el impulso de la actividad petrolera, sostener el empleo local y dinamizar a las pymes de servicios contratistas asociadas a la industria energética en la región.
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