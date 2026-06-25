Santa Fe: entró a robar a un negocio y terminó escrachada en cámara, desnuda de la cintura para arriba

robo semidesnuda

Tras intercambiar golpes de puño en la cabeza, la mechera retrocedió para zafarse de la comerciante y en ese trajín se quedó sin el buzo y sin la remera, por lo que salió corriendo a la calle con el torso desnudo y tapándose apenas con parte de sus prendas.

La comerciante intentó correr a la joven durante varias cuadras pero no pudo alcanzarla por lo que llamó a la Policía, informó el sitio Aire de Santa Fe.

Para mayor frustración, la respuesta de la Policía de Santa Fe fue que mandarían un móvil "en un rato", mientras los billetes seguían en el suelo y la mechera volvía al lugar de los hechos, ya no para completar el robo sino para exigir que se borrara el video de las cámaras de seguridad.

En algún recóndito lugar de la mente de la delincuente surgió la idea de mantener sus partes pudendas a resguardo, cosa difícil de lograr cuando el video de su destape accidental es parte de una causa judicial por robo en grado de tentativa.

Por eso regresó intentó amedrentar a la comerciante a los gritos y rompiendo un vidrio con una piedra, sólo para ser reducida y detenida por vecinos que habían acudido a ayudar a la víctima.

Eventualmente apareció una patrulla de la Policía de Santa Fe y se llevó detenida a la mechera, con lo que el video no sólo no fue destruido sino que se convirtió en la prueba contundente de su intención de robo.