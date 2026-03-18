Santa Fe: le robó 400 mil dólares a una jubilada con el "cuento del tío" y escapó en monopatín

Con un discurso convincente y apelando a la urgencia, el delincuente logró que la víctima le abriera la puerta de su casa. Una vez dentro, se dirigió directamente a una de las habitaciones, donde terminó accediendo al dinero en efectivo que la mujer tenía guardado. Tras concretar el robo, el hombre escapó rápidamente del lugar en un monopatín eléctrico, un detalle que llamó la atención tanto de los investigadores como de los vecinos y que volvió el caso aún más llamativo.