El testimonio de la mamá de Tomás Tello: "No tengo idea de por qué lo atacaron"

La mujer indicó que no tiene "idea por qué lo atacaron" a Tomás. "A las 7 de la mañana me suena el teléfono y cuando atiendo me entero que Tomi estaba en el hospital. Salí para allá. Cuando llegué ahí, mis compañeros porque trabajo en el hospital me hicieron pasar rápido y vino el médico y me dijo que habían tratado de hacer todo lo posible, las enfemeras también, pero no pudieron hacer nada”, recordó.

La madre de la víctima contó que vio a Tomás por última vez el 31 a la tarde. “Como él no vive conmigo, pasa 24 conmigo y año nuevo con el papá. Pasó a saludarme por el negocio de mi marido. Pasó a saludar y se iba a juntar con los abuelos a festejar fin de año, con los primos, estaba re contento", explicó.

"Me dijo 'Bueno, después nos encontramos así brindamos'. Yo le escribí a la 1 y nunca me respondió el mensaje. Dije que no lo iba a molestar”, lamentó Samanta.