Se hizo viral en TikTok por una broma sobre una cita y estalló de angustia por las repercusiones: "Machistas"

El angustiante descargó de la joven tiktoker

"Casi tengo un ataque de pánico en el colectivo porque yo subí un video en chiste de que vi un portón de Leo Mattioli y puse en la descripción que era un chiste. Mis seguidores lo recibieron bien, tampoco tengo tantos seguidores, no me conoce nadie a mí... y se cagaron de la risa y nada, como que si a alguien no le gustó igual no fue nada grave. Pero, después lo empezaron a subir noticieros a mi video, no sé por qué, porque no es una noticia", comentó furiosa en otro clip de TikTok.

Y agregó: "Para empezar eso, que me rompe las pelotas porque no me etiquetaron, no me preguntaron y encima es una estupidez y yo en mi video aclaré que era una joda y obvio que lo subieron sin aclarar que es una joda. Lo subieron noticieros de todo el país, pero lo peor fue que hoy Crónica lo pasó en la tele y lo subieron, y la cantidad de mensajes horribles que empezaron a mandar... yo no les puedo explicar", reveló.

En este sentido, contó las barbaridades que le escribieron a partir de la viralización de su broma sobre el portón: "Cuando no estás acostumbrado a la exposición es una mierda, es realmente muy difícil lidiar con eso, porque no es que son solamente mensajes de alguien fan de Leo Mattioli diciendo que no, que no gusta... Son cosas grosas, mal, tipo, 'por eso todas las minas hay que... para no tener que fumártelas', 'a esta el padrastro le tendría que haber hecho cosas...', cosas realmente muy oscuras, muy horribles".

"Me rompe las pelotas, yo sé que me re entró la bala y me jode un montón pero no puedo creer que la gente sea tan violenta, y no estoy acostumbrada a esto y me está volviendo loca, y no sé qué hacer al respecto, porque yo estaba re contenta de que me hubiera empezado a ver una gente de todo y de repente ahora me encuentro con esto", señaló.

Seguidamente, la joven volvió a responsabilizar a los noticieros de lo ocurrido, sin tener en cuenta que -hoy en día- el problema no es la viralización, sino la violencia presente en las redes sociales. "A todo esto, el dueño del portón lo vio porque somos del mismo barrio y se cagó de la risa, me dijo después te lo voy a responder diciéndote que yo no te había invitado a una cita pero que, si querés, te invito", reveló frustrada tras el diálogo con su vecino.

Y finalizó: "Aparte ya siento que me van a criticar por subir esto, como... 'bancate el hate, sino no lo hubiera subido' y yo subí un chiste para mis seguidores, ni un pedo pensé que lo iba a subir un diario y aparte obvio que me afecta. Estamos expuestos a que -de repente- un montón de personas refugiadas detrás de pantallas te puedan decir un montón de cosas horribles", reflexionó.

