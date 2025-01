Se incendió una facultad en la Ciudad: debieron evacuar a más de 20 personas

El siniestro ocurrió en la sede ubicada en la intersección de Avenida San Juan y Bernardo de Irigoyen, en el barrio porteño de Constitución. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron que hubo 20 personas evacuadas, aunque no se registraron heridos. Al momento del incidente no había clases, por lo que únicamente se encontraba presente personal de planta, que se autoevacuó del edificio.