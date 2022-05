Boca emitió un comunicado sobre la situación de Sebastián Villa en el club

"Ante los hechos de público conocimiento que involucran al jugador de nuestra institución Sebastián Villa queremos informar que el Club Atlético Boca Juniors ha suministrado a la justicia toda la documentación solicitada vía oficio judicial para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa", se lee en el comunicado con la firma de Bravo.

"El Departamento de Inclusión e Igualdad cuenta con un equipo interdisciplinario, creado en el marco del Protocolo de Actuación en Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género u Orientación Sexual, a disposición de la denunciante para su acompañamiento y asesoramiento", informó la institución.

"Mediante la labor que ejercemos a diario buscamos erradicar estas conductas y seremos consecuentes con ello. Consideramos fundamental brindar nuevamente esta información de manera pública en pos de velar por la seriedad y el compromiso institucional que asumimos al ampliar y crear nuevas herramientas que nos permitan avances en materia de género e igualdad", fue el mensaje oficial.

Bravo fue la impulsora del Protocolo de Prevención y Acción Institucional para casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y orientación sexual, aprobado en septiembre de 2021 en Boca Juniors.

Según revelaron fuentes de Boca a Télam, Bravo puso a disposición su renuncia en las últimas horas después de las declaraciones públicas del vicepresidente Juan Román Riquelme, quien respaldó públicamente la conducta profesional de Sebastián Villa, denunciado por abuso sexual y tentativa de homicidio.

"Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento (para Villa) porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", expresó Juan Román Riquelme sobre el delantero colombiano acusado por violencia de género por dos mujeres.

