Alerta meteorológica por tormenta en CABA, Buenos Aires y otras ocho provincias

En esas localidades se esperan tormentas, acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y los 50 mm.

Ante estas situaciones, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta meteorológica por tormentas

ALERTA NARANJA

Santa Fe: Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.

ALERTA AMARILLA

CABA.

Buenos Aires: casi toda la provincia.

casi toda la provincia. La Pampa: Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu y Hucal.

Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu y Hucal. Entre Ríos: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle y Monte Caseros.

Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle y Monte Caseros. Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, General López, General Obligado, San Javier y Vera.

Capital, Calamuchita, zona serrana de Río Cuarto, Punilla, Colón, Santa María, Totoral, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, General San Martín, Marcos Juárez y Unión. Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Tucumán: casi toda la provincia.

alerta meteorológica Mapa gentileza del Servicio Meteorológico Nacional