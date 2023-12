CABA: cómo funcionarán los servicios públicos en Navidad

Transporte público

Colectivos: para el 24, tendrá la misma frecuencia que un sábado habitual. En cambio, el lunes andarán con el cronograma de un día domingo o feriado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que podría haber diferencias según cada línea.

Trenes: este domingo, el Tren Roca, Sarmiento y Belgrano Sur y Norte funcionarán con un cronograma especial. Mientras que el Mitre, San Martín y Tren de la Costa lo harán con los mismos horarios que tienen regularmente. El lunes, todos prestarán el servicio con el cronograma de domingos y feriados

Ecobici: contarán con tres opciones de pases, es decir, el recreativo (viaje único, diario y fin de semana -sólo el domingo 24-); intensivo (diario, mensual o anual) y turístico (viaje único, diario, de 3 días o una semana). Cabe aclarar que esta última opción sólo está disponible para turistas extranjeros.

Subtes y Premetro: funcionará de 8 a 21, en tanto que el lunes 25 funcionarán de 8 a 21 o 22, según corresponda el horario del último tren de cada línea.

subtes domingo 24

Peajes

Funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 mano a la provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21 sentido al Centro porteño.

Estacionamientos

En los distintos barrios porteños, estará permitido estacionar sobre las Avenidas y calles donde está prohibido los días hábiles, de 7 a 21. En tanto, el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobus, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías, está prohibido las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso al Centro y a Tribunales peatonal, la zona delimitada por las calles Corrientes, Uruguay, Córdoba y Cerrito.

Hospitales

Contará con un operativo sanitario en los centros de salud especializados y en el SAME, que trabajará con una ampliación de personal en el 107 y en el servicio de Telemedicina, así como en la atención de emergencias y urgencias en la vía pública.

En el caso del Hospital de Quemados y los hospitales oftalmológicos Santa Lucía y Lagleyze contarán con refuerzo de personal en sus guardias.

Recolección de residuos

Según informaron desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre no habrá recolección de residuos. Por lo que solicitan a los vecinos que no saquen la basura durante dichos días para que no se acumule en los contenedores.

En cambio, los lunes 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio funcionará de forma regular y la recolección de residuos se hará en el horario habitual de 19 a 21.

Supermercados

Las grandes cadenas de supermercados contarán con la atención al público el domingo 24 entre las 8 y las 18:00. Lo mismo pasará el 31 de diciembre.

Mientras, el lunes 25 de diciembre y 1 de enero del 2024, estarán cerrados.

Otros servicios públicos