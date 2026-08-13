Viudas negras en San Nicolás: las invitaron a cenar y les robaron

Al mismo tiempo, una cámara captó el momento en el que sus cómplices se escabullían por el patio a la casa, antes del robo. Ambos videos acompañan esta nota.

De esta manera, y tras la declaración de testigos, los investigadores identificaron a Fernando Cabrera (28), Dylan Emanuel Pullido (18), María Abril González (23) y Maira Azul González (28) como sospechosos. Un quinto integrante del grupo, Jesús Acosta, no fue localizado durante los procedimientos y permanece prófugo.

A raíz de los elementos de prueba presentados en el expediente, la Justicia emitió ocho órdenes de registro y detención, cuatro en San Nicolás y cuatro en Córdoba Capital.

Durante los procedimientos, se incautaron dieciocho teléfonos celulares, dos automóviles (un Ford Falcon y un Chevrolet Astra, ambos negros), una escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido, cartuchos, ropa y otros elementos vinculados a la causa. También se recuperó un televisor Samsung de 55 pulgadas y un parlante portátil marca Gamma, entre otros objetos.

El operativo contó con la supervisión del Juzgado de Control y Faltas Nº 5 de Córdoba. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las tareas para dar con el fugitivo.