Viudas negras en San Nicolás: las invitaron a cenar y les robaron
Tras una serie de allanamientos la Policía detuvo a dos hombres y dos mujeres integrantes de una banda. Un quinto sospechoso permanece prófugo.
Una investigación por un violento robo cometido bajo la modalidad conocida como “viudas negras” terminó este jueves con cuatro personas detenidas luego de ocho allanamientos realizados de manera simultánea en San Nicolás y la ciudad de Córdoba, informaron fuentes policiales.
El caso se inició el 30 de junio de 2026, cuando personal policial acudió a una vivienda ubicada en calle Yapeyú al 50, en San Nicolás, tras un llamado al 911. Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre, quien relató que durante la madrugada había invitado a cenar a dos mujeres junto con otras personas.
Según la denuncia, alrededor de las 2 de la mañana, tres hombres encapuchados y armados irrumpieron en la vivienda. Los delincuentes redujeron a los presentes, los maniataron y golpearon y luego escaparon con distintos objetos de valor.
Entre los elementos sustraídos había televisores, teléfonos celulares, un iPad y una camioneta Volkswagen Amarok, que posteriormente fue encontrada abandonada en la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 226, en sentido Buenos Aires-Rosario.
A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores identificaron a las mujeres que quedaron registradas en uno de los dispositivos de vigilancia mientras caminaban hacia la propiedad de la víctima.
Al mismo tiempo, una cámara captó el momento en el que sus cómplices se escabullían por el patio a la casa, antes del robo. Ambos videos acompañan esta nota.
De esta manera, y tras la declaración de testigos, los investigadores identificaron a Fernando Cabrera (28), Dylan Emanuel Pullido (18), María Abril González (23) y Maira Azul González (28) como sospechosos. Un quinto integrante del grupo, Jesús Acosta, no fue localizado durante los procedimientos y permanece prófugo.
A raíz de los elementos de prueba presentados en el expediente, la Justicia emitió ocho órdenes de registro y detención, cuatro en San Nicolás y cuatro en Córdoba Capital.
Durante los procedimientos, se incautaron dieciocho teléfonos celulares, dos automóviles (un Ford Falcon y un Chevrolet Astra, ambos negros), una escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido, cartuchos, ropa y otros elementos vinculados a la causa. También se recuperó un televisor Samsung de 55 pulgadas y un parlante portátil marca Gamma, entre otros objetos.
El operativo contó con la supervisión del Juzgado de Control y Faltas Nº 5 de Córdoba. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las tareas para dar con el fugitivo.
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