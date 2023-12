Día Mundial de la Lucha contra el Sida: dónde y cuándo hacerse el test gratis

Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país, 140.000 personas viven con VIH y, cada año, 5300 adquieren el virus. “Sabemos que el 13% de las personas que viven con VIH no lo saben. Por eso, realizarse el test de VIH no es solo una cuestión de salud personal sino también colectiva. Cuando una persona que vive con VIH está en tratamiento puede tener una calidad de vida similar a la de una persona que no vive con el virus. Inclusive, cuando el virus llega a niveles indetectables no transmite el virus por vía sexual” declaró el Dr. Pedro Cahn, Director Científico de Fundación Huésped. Y agregó: “Si todas las personas se hicieran el test sería posible evitar las muertes por VIH y las nuevas infecciones. Conocer el diagnóstico de VIH a tiempo salva vidas”.

Análisis de SIDA El 1º de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Desde el jueves 24 de noviembre y el viernes 1 de diciembre, Fundación Huésped se sumó a la tercera Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de Coalición PLUS, una red internacional de organizaciones que trabajan en VIH y las hepatitis virales de la que forma parte.

A lo largo de la semana se llevan a cabo distintas acciones de testeo gratuito de VIH en poblaciones especialmente afectadas por el virus. También se brinda información y, a aquellas personas cuyo test sea positivo, se les ofrece la derivación al sistema de salud y acompañamiento.

“Es necesario crear distintas estrategias para eliminar las barreras de acceso al diagnóstico de VIH y favorecer que las personas se acerquen a los servicios de salud sexual y reproductiva” declaró Cecilia Valeriano, directora de Programas de Fundación Huésped.

La semana de la prueba se lleva adelante en colaboración con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la organización Padre Tano y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).

Dónde hacerse gratis el test de VIH

Viernes 1/12 en las inmediaciones de la Estación de Trenes Once de 11 a 15.