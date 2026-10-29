Sigue la crisis de consumo en indumentaria: un local de Quilmes liquida todo su stock por cierre

Denovitzer sostuvo que el número de locales vacíos "debe ser récord o estar muy cerca del récord", y que "hay una retracción en las compras y todavía falta que algunos propietarios se ajusten a los valores actuales".

Los dueños de locales en el centro de Quilmes piden alquileres de entre 5.000 y 7.000 dólares al mes por espacios estándar, y hasta 20.000 dólares al mes por los más grandes.

Mientras tanto, en la Costa Atlántica la temporada de verano contará con menos negocios, o con otros emprendimientos, dado el impacto que tuvo la crisis de consumo a lo largo de todo el año.