Sigue la crisis de consumo en indumentaria: un local de Quilmes liquida todo su stock por cierre
Después de 11 años de actividad, la tienda sobre la calle Alsina anunció que baja la persiana como le pasó a miles de negocios del rubro de la moda.
La industria nacional sufre los embates de la crisis de consumo y esta semana trascendieron nuevos cierres, sobre todo en los rubros de gastronomía y moda. Por ejemplo, en Quilmes un local de ropa anunció que a fin de mes baja la persiana tras 11 años de actividad y liquida su stock.
"Todavía estamos acá, un poco más. No nos extrañes, vistanos", anunciaron desde la marca Sea Quest en sus redes sociales, pero la vidriera del local en Alsina 160, Quilmes, tiene todas las pintadas de liquidación, cierre y despedida que evidencian lo que se avecina.
La industria textil argentina fue una de las primeras bajas como consecuencia del plan económico del Gobierno nacional, que a partir de diciembre de 2023 empezó a abrir las importaciones sin importar el impacto que eso produjo en el consumo y producción locales.
Así, cuando el sitio bonaerense El Sol hizo un repaso por los cierres más recientes en la zona sur del Conurbano quedó en evidencia que los locales de ropa y calzado se fueron a pique junto con supermercados, panaderías y restaurantes.
Entre el aumento de los costos de producción y alquileres, la caída del consumo y la competencia imposible, "Hay una cantidad impresionante de locales vacíos", como hizo notar Claudio Denovitzer, presidente del Paseo Comercial de Quilmes, consultado por medios locales.
Denovitzer sostuvo que el número de locales vacíos "debe ser récord o estar muy cerca del récord", y que "hay una retracción en las compras y todavía falta que algunos propietarios se ajusten a los valores actuales".
Los dueños de locales en el centro de Quilmes piden alquileres de entre 5.000 y 7.000 dólares al mes por espacios estándar, y hasta 20.000 dólares al mes por los más grandes.
Mientras tanto, en la Costa Atlántica la temporada de verano contará con menos negocios, o con otros emprendimientos, dado el impacto que tuvo la crisis de consumo a lo largo de todo el año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario