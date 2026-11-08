Los reflexivos tuits del papa León XIV tras su primera jornada en la Argentina

Saludo al pueblo argentino, el Evangelio y el bien común

En un segundo posteo, León XIV expresó su alegría por pisar territorio nacional y renovó el compromiso de la Iglesia con el tejido social de la nación.

"Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra de #Argentina. Saludo con afecto a todos los argentinos. La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común", escribió el papa.

Cómo sigue la agenda del lunes feriado

Con estos mensajes, el Sumo Pontífice dio por cerrado su primer día en la Capital Federal y se prepara para encarar el itinerario programado para este lunes 9 de noviembre (declarado feriado nacional):