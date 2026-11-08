Los reflexivos tuits del papa León XIV tras su primera jornada en la Argentina
El sumo pontífice cerró su primer día de la histórica visita con algunas reflexiones en las redes sociales sobre el bien común y el recuerdo a Francisco.
Tras concluir su primera e intensa jornada oficial e institucional en la Argentina, que incluyó una variada agenda de actividades, el papa León XIV utilizó sus cuentas oficiales en las redes sociales para compartir dos reflexivos mensajes con el pueblo argentino.
En sus publicaciones, el Santo Padre destacó el significado emocional de su visita tras el pontificado de Francisco y reafirmó la misión pastoral de la Iglesia en pos de la concordia y la dignidad humana.
Las publicaciones en X (ex Twitter) se concretaron tras la finalización de los actos centrales del domingo, que incluyeron el desembarco en el Aeroparque Jorge Newbery, el encuentro bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y el contundente discurso brindado ante las máximas autoridades en el Palacio Libertad.
El homenaje al legado del papa Francisco
En su primer mensaje, acompañado por los hashtags oficiales #Argentina y #ViajeApostólico, el pontífice hizo especial foco en las raíces de su antecesor y la huella de la fe argentina en la Iglesia global.
"Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", expresó el santo padre.
Saludo al pueblo argentino, el Evangelio y el bien común
En un segundo posteo, León XIV expresó su alegría por pisar territorio nacional y renovó el compromiso de la Iglesia con el tejido social de la nación.
"Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra de #Argentina. Saludo con afecto a todos los argentinos. La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común", escribió el papa.
Cómo sigue la agenda del lunes feriado
Con estos mensajes, el Sumo Pontífice dio por cerrado su primer día en la Capital Federal y se prepara para encarar el itinerario programado para este lunes 9 de noviembre (declarado feriado nacional):
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09:15: Traslado y visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
11:30: Misa multitudinaria y bendición en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
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