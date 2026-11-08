La definición de Axel Kicillof tras escuchar a León XIV: "Abrazamos su mensaje contra la crueldad"

Tras la llegada del papa León XIV a la Argentina y su primer discurso oficial en la Capital, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las repercusiones políticas y dejó un mensaje de fuerte impronta social al darle la bienvenida al Santo Padre. A través de sus declaraciones, el mandatario bonaerense subrayó la sintonía entre la prédica eclesiástica y la realidad de los sectores golpeados por la coyuntura.