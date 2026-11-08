La definición de Axel Kicillof tras escuchar a León XIV: "Abrazamos su mensaje contra la crueldad"
El gobernador bonaerense celebró las palabras claras del papa y cruzó el eje de la gestión nacional al remarcar la vigencia del mensaje social de la Iglesia.
Tras la llegada del papa León XIV a la Argentina y su primer discurso oficial en la Capital, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las repercusiones políticas y dejó un mensaje de fuerte impronta social al darle la bienvenida al Santo Padre. A través de sus declaraciones, el mandatario bonaerense subrayó la sintonía entre la prédica eclesiástica y la realidad de los sectores golpeados por la coyuntura.
"En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad", remarcó Kicillof al ponderar las palabras del Pontífice. Para la administración provincial, la irrupción de la agenda vaticana representa un contrapunto político directo frente al ajuste económico y el parate social que se vive en los barrios del conurbano.
Además Kicillof destacó que el sumo pontífice hablara de pobreza, exclusión pero también de educación, la universidad y la discapacidad, y dijo estar confiado en que las autoridades nacionales lo escuchen.
Un contraste marcado con la Casa Rosada
Las declaraciones del titular del Ejecutivo bonaerense volvieron a exponer la brecha interpretativa que la gira de León XIV provoca en el mapa político. Mientras el oficialismo libertario intenta enmarcar la recepción en los estrictos márgenes del protocolo diplomático, el gobernador alineó su discurso con el costado más doctrinal de la Iglesia, enfocado en la contención y la solidaridad.
Con la mirada puesta en el desarrollo de la gira papal, que incluirá un alto valor simbólico durante la recorrida por el territorio bonaerense y la histórica parada en el Cottolengo Don Orione de Claypole, Kicillof buscó capitalizar la sintonía con el mensaje de León XIV, marcando una clara distancia ideológica frente a la hoja de ruta de Balcarce 50.
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