La reacción de Jorge Macri tras el discurso de León XIV: "La Iglesia nos tiene que marcar siempre el camino"
El jefe de Gobierno porteño valoró las palabras del Pontífice en el Palacio Libertad y ponderó la importancia de mantener un diálogo institucional constructivo.
Finalizado el acto central en el Palacio Libertad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dialogó con la prensa para dar su mirada sobre el impacto político e institucional del discurso brindado por el papa León XIV ante el presidente Javier Milei y la comitiva oficial. En declaraciones ante las cámaras de C5N y los medios acreditados a la salida del auditorio, el mandatario porteño puso en valor el contenido del mensaje papal y remarcó el rol de la Capital como sede de un hito histórico.
Jorge Macri destacó el tono reflexivo de las palabras del Santo Padre y la necesidad de canalizar las coincidencias y diferencias a través de los canales institucionales. "Es un acontecimiento de enorme significación para todos los argentinos. El mensaje del Papa nos invita a reflexionar y a sostener un diálogo maduro, constructivo y respetuoso en momentos donde la sociedad necesita certezas y unidad", sostuvo el titular del Ejecutivo porteño.
La mirada porteña tras el mensaje en el ex CCK
Las definiciones del jefe de Gobierno porteño se produjeron tras una jornada cruzada por la altísima expectativa social en las arterias del microcentro. Para la administración porteña, el paso del papa León XIV no solo representa una prueba de fuego en términos de convivencia urbana, sino también una oportunidad para sentar posición política frente a la retórica nacional y mostrar previsibilidad institucional.
Con el primer tramo de la agenda oficial cumplido en suelo de la Capital, las declaraciones de Jorge Macri buscaron ratificar el perfil anfitrión y de equilibrio de la gestión local, marcando presencia propia en la escena política tras un discurso papal que dejó resonando ideas de convivencia y responsabilidad social en todos los despachos del poder.
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