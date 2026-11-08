La reacción de Jorge Macri tras el discurso de León XIV: "La Iglesia nos tiene que marcar siempre el camino"

Finalizado el acto central en el Palacio Libertad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dialogó con la prensa para dar su mirada sobre el impacto político e institucional del discurso brindado por el papa León XIV ante el presidente Javier Milei y la comitiva oficial. En declaraciones ante las cámaras de C5N y los medios acreditados a la salida del auditorio, el mandatario porteño puso en valor el contenido del mensaje papal y remarcó el rol de la Capital como sede de un hito histórico.