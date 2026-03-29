Inusual vuelta del calor al AMBA con abrupto ascenso de las temperaturas: qué días se esperan con 30 grados

Del mismo modo, el miércoles, último día hábil de la semana previa a los feriados, tendría todavía buen clima, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y otra vez temperaturas de entre 20 y 30 grados.

El Jueves Santo, que también es feriado por el Día del Veterano de Malvinas, regresaría la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas tendrían un leve descenso, y serían de entre 20 y 29 grados.

El Viernes Santo, por ahora, no tendría precipitaciones, en una jornada con cielo mayormente nublado; una mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta los 29.

Temperaturas máximas en el AMBA, día por día:

Lunes 29 grados

Martes 30 grados

Miércoles 30 grados

Jueves 29 grados

Viernes 29 grados