Inusual vuelta del calor al AMBA con abrupto ascenso de las temperaturas: qué días se esperan con 30 grados
Se mantiene la humedad tras las lluvias y tormentas en Buenos Aires, que ahora registrará una seguidilla de días con un calor inusual para otoño.
El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo marcado por la inestabilidad, con varias jornadas con lluvias y tormentas, pero lejos de traer consigo un alivio térmico, derivó en una sorpresiva vuelta del calor, a la espera de varios días con 30 grados de máxima.
En pleno arranque del otoño, y luego de algunas jornadas que estuvieron signadas por la amplitud térmica, ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una seguidilla de días llamativamente calurosos, en la antesala del nuevo fin de semana largo.
En este marco, se espera un inicio de la mini semana todavía con precipitaciones pero en elevadas temperaturas. El organismo nacional prevé un lunes con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y cielo parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
Calor en el AMBA: cómo siguen las temperaturas
La mejora de las condiciones llegaría a partir del martes al AMBA, para cuando se espera cielo algo nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30, en el primero de los días con esta cifra.
Del mismo modo, el miércoles, último día hábil de la semana previa a los feriados, tendría todavía buen clima, con cielo mayormente nublado en toda la jornada y otra vez temperaturas de entre 20 y 30 grados.
El Jueves Santo, que también es feriado por el Día del Veterano de Malvinas, regresaría la inestabilidad con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas tendrían un leve descenso, y serían de entre 20 y 29 grados.
El Viernes Santo, por ahora, no tendría precipitaciones, en una jornada con cielo mayormente nublado; una mínima de 19 grados y una máxima que treparía hasta los 29.
Temperaturas máximas en el AMBA, día por día:
- Lunes 29 grados
- Martes 30 grados
- Miércoles 30 grados
- Jueves 29 grados
- Viernes 29 grados
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