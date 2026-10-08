Subte gratis en la Línea B: el anuncio del gremio de trabajadores de subte y premetro para este viernes

Falsedad en las acusaciones: Dellecarbonara calificó como una "campaña de falacias" los señalamientos de Emova sobre supuestos incumplimientos de las jornadas laborales por parte de los trabajadores afectados.

Fallo de la Justicia: Desde la AGTSyP denunciaron que la empresa está desobedeciendo una orden judicial que le exige cesar con las quitas salariales y restituir los fondos de manera inmediata.

Carácter alimentario: El gremio remarcó que el salario tiene un carácter prioritario e impostergable, y que la concesionaria no posee la potestad legal para sancionar al personal privándolo de sus ingresos.

Alerta por posibles paros en el servicio

La protesta de este viernes en la cabecera de la Línea B podría ser solo el inicio de un conflicto de mayor escala. Desde el sindicato advirtieron que no descartan profundizar las medidas de fuerza en las próximas jornadas con acciones que impacten directamente en la circulación de los trenes si la empresa no concreta el depósito total de los sueldos descontados.