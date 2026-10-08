Subte gratis en la Línea B: el anuncio del gremio de trabajadores de subte y premetro para este viernes
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció una medida de fuerza en la cabecera de Villa Urquiza por irregularidades en salarios.
A partir de las 7:00 de la mañana de este viernes 8 de octubre, la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B de subte funcionará con liberación de molinetes. La medida fue ratificada por Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de la AGTSyP, quien explicó que la acción responde a los "descuentos ilegítimos de salarios" ejecutados por la empresa concesionaria Emova.
Según expuso el dirigente sindical, el gremio se vio "obligado a retomar el plan de lucha" luego de que la compañía incumpliera el acuerdo firmado a comienzos de semana. Desde el sindicato señalaron que, aunque la empresa se había comprometido el pasado lunes a abonar la totalidad de las sumas retenidas, solo realizó un depósito parcial del dinero adeudado desde hace varios meses.
Denuncias de robos salariales e incumplimiento judicial
El referente gremial cruzó con dureza la postura de la concesionaria y rechazó los argumentos de la firma:
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Falsedad en las acusaciones: Dellecarbonara calificó como una "campaña de falacias" los señalamientos de Emova sobre supuestos incumplimientos de las jornadas laborales por parte de los trabajadores afectados.
Fallo de la Justicia: Desde la AGTSyP denunciaron que la empresa está desobedeciendo una orden judicial que le exige cesar con las quitas salariales y restituir los fondos de manera inmediata.
Carácter alimentario: El gremio remarcó que el salario tiene un carácter prioritario e impostergable, y que la concesionaria no posee la potestad legal para sancionar al personal privándolo de sus ingresos.
Alerta por posibles paros en el servicio
La protesta de este viernes en la cabecera de la Línea B podría ser solo el inicio de un conflicto de mayor escala. Desde el sindicato advirtieron que no descartan profundizar las medidas de fuerza en las próximas jornadas con acciones que impacten directamente en la circulación de los trenes si la empresa no concreta el depósito total de los sueldos descontados.
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