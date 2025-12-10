Susto en el Aeropuerto de Ezeiza: cinco personas resultaron heridas al desplomarse un elevador hidráulico
Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron a C5N que un vehículo de traslado de la empresa Intercargo tuvo un desperfecto técnico y eso originó el episodio.
Al menos cinco personas resultaron heridas este miércoles en el Aeropuerto de Ezeiza al desplomarse un elevador hidráulico que era operado por personal de la empreza Intercargo.
Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron al canal C5N que uno de los vehículos de traslado de la empresa Intercargo tuvo un desperfecto que originó la caótica secuencia en la cual resultaron afectadas tres pasajeros con movilidad reducida.
Las pasajeras en cuestión acababan de llegar al Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Ushuaia y terminaron siendo asistidas por personal de emergencias en el lugar para luego ser trasladadas a un centro médico de la zona.
Tras el susto inicial se supo que los pasajeros sufrieron traumatismos leves, y que además de ellas resultaron heridos un empleado de la empresa Intercargo y un encargado de seguridad de la terminal aérea.
Desde Aerolíneas Argentinas informaron en un comunicado que "todos fueron atendidos en el aeropuerto por personal médico y trasladados al hospital de Ezeiza para control de rutina", quizás para sumar claridad a una situación por demás compleja.
Luego trascendió que los dos empleados habrían sufrido fracturas expuestas por el modo en el que se desplomó el elevador hidráulico, que estaba a una altura de unos seis metros.
Los tres viajantes con movilidad reducida, que son un matrimonio de 70 años y una mujer, debieron ser asistidos por politraumatismos y a última hora de este miércoles se aguardaban novedades sobre su evolución.
"Aerolíneas hará la presentación y el reclamo correspondiente al prestador del servicio de traslados especiales, que es el mismo que lo realiza en todas las compañías", agregaron desde la compañía.
Hasta ahora se confirmó que hay una investigación en curso que quedó en manos de personal de la División de Siniestros, que realizará las pericias para comprender cuáles fueron los motivos del siniestro.
