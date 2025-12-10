Susto en el Aeropuerto de Ezeiza: cinco personas resultaron heridas al desplomarse un elevador hidráulico

Luego trascendió que los dos empleados habrían sufrido fracturas expuestas por el modo en el que se desplomó el elevador hidráulico, que estaba a una altura de unos seis metros.

Los tres viajantes con movilidad reducida, que son un matrimonio de 70 años y una mujer, debieron ser asistidos por politraumatismos y a última hora de este miércoles se aguardaban novedades sobre su evolución.

"Aerolíneas hará la presentación y el reclamo correspondiente al prestador del servicio de traslados especiales, que es el mismo que lo realiza en todas las compañías", agregaron desde la compañía.

Hasta ahora se confirmó que hay una investigación en curso que quedó en manos de personal de la División de Siniestros, que realizará las pericias para comprender cuáles fueron los motivos del siniestro.