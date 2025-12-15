Tensión por el cierre de una escuela en Berazategui: varios alumnos no consiguen vacante

Otra madre que se acercó al colegio contó que, en su caso, la situación era mucho más difícil y angustiante: “Estoy buscando colegio porque no tengo vacante en ningún lado. Dos nenes en un colegio y otra nena en otro jardín, los tengo que cambiar sí o sí porque no me da el tiempo. No hay vacantes en todo Berazategui”.

Una mujer, que aseguró que “es una trabajadora que se queda sin trabajo” aseguró que “les mandamos un mail” la semana pasada para comunicarles el cierre y que “todo fue legal”. Por el contrario, varios padres le expresaron su enojo por los modos en los cuales informaron la situación.

Melina, que es exalumna y madre de un alumno del colegio, expresó su enojo con la situación: “Hoy a la 1.30 de la mañana nos mandaron el mail avisando que nos iban a devolver la matrícula. Nos citaron en distintos horarios para que no se arme el revuelo del viernes”, denunció. Es que ese día, varios padres se habían reunido en la puerta del lugar exigiendo explicaciones. Como respuesta al reclamo, recibieron amenazas de acciones judiciales y hasta se hizo presente la policía: “Nosotros no estábamos haciendo nada, solo queríamos justicia por nuestros hijos”, aseguraron.

Reclaman, además, que tampoco les pagaron los sueldos a las maestras. “Hay docentes con más de 23 años en la escuela, fueron mis maestras y ahora eran de mis hijos, algunas traían a los hijos acá, que pagaron matrícula y fueron engañadas hasta último momento”, afirmó la joven.

Las maestras, en tanto, se acercaron a cumplir con su horario de trabajo: "El viernes a las 8 de la mañana nos dijeron que la escuela cerraba, sin ninguna explicación. El rumor era que iban a cerrar dos cursos del secundario de la tarde, nos dijeron que teníamos pocos alumnos pero estábamos dispuestas a ir a buscar mas. Nunca nos hablaron del cierre total de la institución", explicó Analía, quien lleva 23 años trabajando en el lugar, en ambos turnos.

La docente indicó además que ellas propusieron "un montón de ideas" para no llegar a esta situación como entregar volantes, ayudar a pintar la escuela y hasta comprar pizarrones nuevos, pero no las dejaron. Analía indicó que mañana tendrán una reunión en el Ministerio de Trabajo para negociar las indemnizaciones.