Tensión en la Línea San Martín: feroz agresión de una fiscalizadora a una pasajera que no pagó el boleto

La postura de la empresa y los protocolos vigentes

Tras la viralización del caso, se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) sobre el inicio de un sumario administrativo o eventuales sanciones hacia el personal involucrado. Los protocolos vigentes establecen que, ante la negativa o imposibilidad de abonar el pasaje, el personal de control debe solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad en la siguiente estación sin recurrir a la fuerza física.