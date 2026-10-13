Tensión en la Línea San Martín: feroz agresión de una fiscalizadora a una pasajera que no pagó el boleto
El violento episodio fue filmado por los usuarios del tren y generó un fuerte rechazo en redes sociales.
Un tenso y violento episodio tuvo lugar a bordo de una formación de la Línea San Martín, cuando una fiscalizadora de la empresa ferroviaria reaccionó violentamente contra una pasajera que viajaba sin haber abonado el boleto. La secuencia fue registrada por los propios usuarios que presenciaron la discusión y el video no tardó en volverse viral en las redes sociales.
En las imágenes grabadas con un teléfono celular se observa cómo el control de pasajes devino rápidamente en un fuerte cruce verbal que escaló a agresiones físicas e increpaciones por parte de la trabajadora hacia la mujer, ante la mirada atónita del resto de los pasajeros que viajaban en el vagón.
La reacción de los pasajeros y el debate en redes
La difusión del material generó de inmediato un alud de comentarios en las plataformas digitales, donde la mayoría de los usuarios repudió el accionar desmedido de la empleada. Si bien el control de pasajes es una medida habitual en el servicio de trenes metropolitanos, los testigos recalcaron que la violencia ejercida por la fiscalizadora excedió cualquier protocolo de actuación ante el no pago del pasaje.
La postura de la empresa y los protocolos vigentes
Tras la viralización del caso, se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) sobre el inicio de un sumario administrativo o eventuales sanciones hacia el personal involucrado. Los protocolos vigentes establecen que, ante la negativa o imposibilidad de abonar el pasaje, el personal de control debe solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad en la siguiente estación sin recurrir a la fuerza física.
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