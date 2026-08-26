Terror en Cataratas del Iguazú: se les apagó el motor del bote, saltaron a unas ramas y fueron rescatados

En tierra y agua, especialistas del Grupo de Rescate Especial (GERSI), bomberos locales y personal de Parques Nacionales coordinaron un operativo contrarreloj donde el margen de error era cero. En medio de una tensión insoportable y desafiando la fuerza de la corriente, las fuerzas de rescate lograron extraer a ambos sobrevivientes sanos y salvos.

El impacto del suceso cruzó fronteras. Tras la cobertura mediática internacional, la gesta tuvo su merecido cierre de honor con un emotivo acto en el Hito Tres Fronteras, donde la comunidad y las autoridades rindieron homenaje al heroísmo de los rescatistas.