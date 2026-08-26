Terror en Cataratas del Iguazú: se les apagó el motor del bote, saltaron a unas ramas y fueron rescatados
En un dramático operativo a contrarreloj, dos hombres que quedaron a pocos metros de una caída de 60 metros en la cascada fueron rescatados.
Hay rescates que quedan marcados en el calendario de la memoria colectiva, y el que protagonizaron Rodríguez y Aguirre en las Cataratas del Iguazú es, sin dudas, uno de ellos. Esta semana se cumple el 28° aniversario de aquel desesperante naufragio que mantuvo en vilo a Misiones y al mundo entero, a escasos metros de una caída libre.
Aquel 23 de agosto de 1998: la tarde en que el tiempo se detuvo en Cataratas del Iguazú
Era una tarde de domingo rutinaria hasta que, a las 15:51, la alarma del cuartel de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú activó la cuenta regresiva por dos vidas. Un fallo mecánico en el motor había dejado a la deriva la embarcación de Vilmar Rodríguez y Miguel Aguirre, empujándolos sin piedad hacia el rugido del Salto San Martín.
Lo que siguió fue una secuencia de pura supervivencia a metros del abismo: la lancha fue devorada por la corriente y terminó eyectada hacia una caída libre de 60 metros de altura. En un acto desesperado e instintivo, los jóvenes se arrojaron al agua justo antes del impacto y lograron prenderse de unas ramas, resistiendo la brutal furia del río.
Con el sol cayendo rápidamente, los rescatistas enfrentaban un escenario extremo: una ubicación casi inalcanzable, muy pocas horas de luz natural y un margen de error nulo donde cualquier fallo significaba la muerte. Ahí, suspendidos entre el agua y el vacío, comenzó la hazaña que marcaría para siempre la historia de la provincia.
Ante la gravedad de la situación, se solicitó el apoyo de la firma brasileña Helisul, que dispuso una aeronave al mando del piloto Camilo Guedes para ejecutar la maniobra aérea.
En tierra y agua, especialistas del Grupo de Rescate Especial (GERSI), bomberos locales y personal de Parques Nacionales coordinaron un operativo contrarreloj donde el margen de error era cero. En medio de una tensión insoportable y desafiando la fuerza de la corriente, las fuerzas de rescate lograron extraer a ambos sobrevivientes sanos y salvos.
El impacto del suceso cruzó fronteras. Tras la cobertura mediática internacional, la gesta tuvo su merecido cierre de honor con un emotivo acto en el Hito Tres Fronteras, donde la comunidad y las autoridades rindieron homenaje al heroísmo de los rescatistas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario