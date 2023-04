Qué te impide ser feliz: el test de personalidad que revela tus principales miedos

¿Cómo hacer el test visual sobre la felicidad?

Este test visual pensado para responder a qué es lo que nos aleja de la plena felicidad te sorprenderá. Lo único que debes hacer es mirar fijo a la imagen y sincerarte sobre aquello que más haya llamado tu atención o que hayas identificado primero: ¿el cráneo al revés, los árboles o el sol rojo?

Al echar un vistazo, rápidamente verás algo con mayor facilidad, algo que sobresale de un modo especial. Prestá mucha atención porque, en base a tu respuesta, aquí te revelamos el resultado.

Resultados del test de personalidad

El sol rojo

Si lo primero que identificaste fue el sol de color rojo, tu miedo es a lo desconocido, es decir, aquello que te obliga a salir de tu zona de confort y no podés controlar. Lo que no te resulta familiar, te espanta. Pero, la realidad de la vida es que para poder avanzar en nuestros sueños y proyectos, es necesario salir de la comodidad y moverse. Probar y experimentar con cosas nuevas.

Tal vez, estés atravesando un momento de incertidumbre donde no sabés para dónde correr. Probablemente, esa sensación se deba a que a tu vida le falta movimiento, avance, atrevimiento. No te olvides: el que no arriesga, no gana.

Los árboles

Si lo primero que advertiste fueron los árboles, tu miedo tiene que ver con el sufrimiento y la enfermedad. Es entendible, dado que probablemente sea uno de los temores más habituales en la vida del ser humano. Pero, la verdad es que todos atravesaremos momentos de dificultad y, en algún momento de la vida, estos episodios tendrán que ver con la salud.

El secreto de la felicidad es, entonces, dejar de preocuparte un poco por la salud. Es mejor ocuparse que preocuparse. Con esto queremos decir que, en lo que a vos respecta, simplemente deberías hacer los controles médicos habituales y descansar en que lo que deba suceder, sucederá de todos modos. No te obsesiones, somos seres humanos finitos y, algún día, tendremos que partir. Aprendé a vivir disfrutando del hoy, que ya el mañana traerá sus dificultades.

Que el hecho de no querer perder la salud, no acabe quitándote las mejores oportunidades de tu vida. A fin de cuentas, eso es lo que hace que la vida sea maravillosa.

El cráneo al revés

Si has visto el cráneo al revés, probablemente exista un gran miedo a la muerte. Pero no a la muerte física, sino a la muerte emocional. Esa posibilidad que enfrentamos todos de perder a quienes más amamos, de que una relación se termine, el temor a no poder disfrutar de la vida. En otras palabras, a las pérdidas del alma.

Tal vez, atravesás el clásico temor a quedarte solo o sola y, por esa razón, te preocupa ser visto permanentemente acompañado. Pero, ten en cuenta esto: los apegos son precisamente lo que no nos dejan avanzar en la vida. En este paso por el mundo, todo es pasajero y a veces necesitamos tener las manos dispuestas para tomar aquello que viene, dejando ir a aquello que ya no está. Nada dura para siempre, ni siquiera nosotros. Así que disfrutá al máximo lo que tengas mientras lo tengas y dejá de pensar que lo podés perder.

Para cultivar un mejor modo de vivir ante este miedo, practicá la gratitud y verás cómo cambiará tu perspectiva.

¿Qué te pareció este test?