Qué ves: el test viral que revela si sos una persona extrovertida

Respuestas del test viral

-Si lo primero que viste fue un fósforo, podrías ser una persona muy observadora. Eres muy responsable y detallista en todo lo que haces. Destacas por ser muy persistente y por no bajar los brazos con facilidad. Tienes claro lo que quieres en la vida y haces de todo por alcanzar tus objetivos. Sueles ser muy bueno dando consejos y con frecuencia otros recurren a ti para que los asesores en la toma de decisiones. No te gusta discutir y tratas a los demás como te gusta que te traten a ti.

-Si lo primero que viste fue una guitarra, podrías ser una persona muy extrovertida. No te gusta que te den órdenes y te encanta la libertad. No soportas estar atado a nada ni a nadie. La zona de confort no es lo tuyo y necesitas estar constantemente en movimiento. No te privas de hacer nada y casi nunca das un “no” como respuesta. Vives como si no existiera un mañana porque consideras que la vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo. Eres muy sociable y te encanta iniciar charlas con desconocidos. Rara vez pasas desapercibido en un evento al que asistes.