Qué ves: el test viral que revela si sos una persona frontal

Qué es lo primero que capta tu atención: ¿El pie de una persona o un tiburón?

test

Respuestas al test de personalidad

Pie:si lo primero que viste fue el pie de una persona, podrías ser una persona muy observadora que no pasa por alto ningún detalle. Destacas por tu creatividad y por la rapidez con la que resuelves problemas. Eres muy bueno dando consejos y con frecuencia tus amigos recurren a ti para que los ayudes a la hora de tomar decisiones. Por momentos puedes parecer alguien muy frío; sin embargo, eres sumamente cariñoso y amoroso. Tratas de evitar a toda costa los conflictos y mantienes lejos de tu vida a las personas negativas.

Tiburón: Si lo primero que viste fue un tiburón, podrías ser una persona que se caracteriza por ser demasiado frontal. Cuando algo te molesta no tienes problema en expresarlo. Eres muy sobreprotector con los que amas. Si alguien le hace daño a la persona que quieres, sales con uñas y dientes a buscar justicia. Detestas las falsedades y la hipocresía. Si alguien no es de tu agrado se lo haces saber de inmediato. Rara vez el miedo te paraliza y no crees en absoluto en las supersticiones.