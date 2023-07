Test viral: el tamaño de tu dedo puede determinar aspectos de tu personalidad

Elegí qué imagen se asemeja más a tus dedos

Las instrucciones para realizar este test visual de personalidad son bastante sencillas. Debes elegir aquel meñique que se asemeje más al tuyo. Comprobalo con cualquiera de tus manos.

Meñique personalidad.jpg

Respuestas al test viral

Meñique A

Si la parte superior de tu meñique está alineada con el pliegue superior del anular significa que sos una persona introvertida. Los demás pueden sentir que sos frío, alguien que no muestra sus emociones, pero simplemente sos una persona reservada. Es verdad que te cuesta confiar en las personas y más aún mostrarles quién sos en realidad, pero con tu círculo más cercano no te cuesta abrirte. Hablar sobre tus sentimientos es algo difícil para vos. Si le contas a alguien alguno de tus secretos más profundos es porque realmente esa persona es especial.

Meñique B

Cuando tu meñique sobrepasa el pliegue superior de tu anular significa que sos una persona sensible. Solés tener muy en cuenta los sentimientos de los demás. Aunque también le das bastante importancia a los tuyos. No te cuesta ponerte en la piel de otra persona. También se te caracteriza por la lealtad. En una relación das todo de vos, también te volvés muy pasional con esa persona, y además no caes en infidelidades. Con tus amigos, familia y la gente más cercana sos igual de comprometido. Tu círculo más estrecho es sagrado para vos.

Meñique C

SI tu meñique no alcanza el pliegue superior del dedo anular entonces sos una persona que se caracteriza por ser de lo más alegre. Vives la vida con un positivismo que los demás pueden llegar a envidiar. Y es que para vos no es complicado verle lo bueno a la vida. Sin embargo, no sos muy aventurero y preferís hacer esas cosas que te dan seguridad. Eso puede llegar a impedir que conozcas a otras personas. Y, no solo eso, también experiencias únicas que consigan dejar a un lado la monotonía.

