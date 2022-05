Contradicen la versión de Martín Tetaz: "Cambiaron al conductor"

De acuerdo a la información oficial, y tal como se encargó de aclarar el propio Tetaz, el diputado estuvo presente en el lugar de los hechos para acompañar a Rinaldi, dado que vive a pocas cuadras y horas antes había cenado con él en esa zona porteña.

chica delivery martin tetaz

Sin embargo, esta mañana, la mamá de la joven atropellada sostuvo que la joven estuvo mucho tiempo tirada en la calle.

“Un testigo me dijo que la atropellaron y la dejaron tirada en el piso. Que había policías pero no le prestaron atención, que estaban más pendientes del señor, que no sé quién es. No me pareció bien la actitud de la policía”, dijo Mónica en C5N.

Informó que su hija tiene una fractura en la pelvis y golpes en la cabeza y permanece estable, internada en el Hospital Fernández.

Según la madre de Camila, el accidente ocurrió a las 3.30 en la intersección de la avenida General Las Heras y la calle Billinghurst, donde un automóvil Kia Cerato, de color gris, embistió a la joven ciclista.

Otra mujer, que se identificó como la suegra de Camila dijo que - siempre según la versión de un solo testigo - "él estaba manejando, parece. Según el testigo, empezó a tomar mucha agua, se movía de un lado para el otro y no dejaban que el testigo saque fotos. En el auto había tres personas, él, el otro hombre y una chica. Y le dio el volante al otro hombre".