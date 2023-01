Tiktok: una anciana mostró cómo quiere que la vistan en su velorio y se hizo viral

"No quiero morir todavía, pero es bueno estar preparada", aseguró la intrépida anciana en el vídeo que ya cosechó más de 3 millones y medio de likes y 46 mil comentarios graciosos sobre el despliegue de la señora en esta ocasión. Además, publicó otro vídeo con "reglas para su funeral" con más de 6 millones de 'me gusta', donde pide que lloren, pero no demasiado, que no inviten a una tal 'Bertha' y que acaben todos emborrachados.

La abuela de 92 años que ha llegado a tener vídeos con 27 millones de likes es todo un suceso de la red social audiovisual por compartir a diario contenido muy divertido sobre sus planes para este 2023, el amor, las exparejas, las famosas “red flags” de un hombre y sus outfits diarios.

Los comentarios que se lleva por cada vídeo son, por demás, graciosos. Quienes reprodujeron el contenido donde expresa cómo ser vestida en su velorio comentaron: "Me voy a asegurar que la vistan así, abue"; "Le sienta genial, está preciosa"; "Señora, la quiero muchísimo", entre otros.

¿Cuál será la próxima ocurrencia de la longeva tiktoker?