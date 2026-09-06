"Todos te dieron la espalda": la carta para "Pequeño J", acusado por el triple crimen de Florencio Varela

En el texto, la mujer manifiesta su esperanza de restablecer la comunicación con él. “Desde que te fuiste me quedé solo con los recuerdos, siempre me pregunto: ¿cómo estarás? ¿Te acordarás de mí?”, escribió. También le confiesa que la prisión domiciliaria que aguardaba en su vivienda no prosperó: “No quiero que pienses mal, que me olvidé o me hago la otra. Solo te estoy esperando a poder llamarte”.