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"Todos te dieron la espalda": la carta para "Pequeño J", acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Sociedad

El manuscrito revela los sentimientos de la expareja de "Pequeño J" y su deseo de retomar contacto, en medio de la investigación por el homicidio de tres jóvenes.

Pequeño J

Pequeño J, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela.

A casi un año del triple crimen de Florencio Varela detuvieron a otras cuatro personas y realizaron nuevos allanamientos. En este contexto, la Justicia secuestró una carta manuscrita dirigida a Tony Jansen Victoriano Valverde, alias “Pequeño J”. Los operativos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Quispe Gallardo, una joven de 19 años y expareja del acusado.

En el texto, la mujer manifiesta su esperanza de restablecer la comunicación con él. “Desde que te fuiste me quedé solo con los recuerdos, siempre me pregunto: ¿cómo estarás? ¿Te acordarás de mí?”, escribió. También le confiesa que la prisión domiciliaria que aguardaba en su vivienda no prosperó: “No quiero que pienses mal, que me olvidé o me hago la otra. Solo te estoy esperando a poder llamarte”.

La misiva alude a una relación anterior y a diálogos previos a la detención de “Pequeño J”. “Tal vez teníamos ese tipo de vida pero me di cuenta que bien o mal nunca nos faltó nada”, agregó Quispe Gallardo. Luego insistió: “Toca hacer las cosas bien, cambiar de pensamiento, querer crecer, tener la buena vida pero a lo legal”.

Más adelante, la joven hace referencia a una conversación que mantuvieron sobre una posible detención: “Todos te dieron la espalda y no los entiendo sabiendo que le mataste el hambre a todos”.

Quispe Gallardo cayó arrestada en los procedimientos que se desplegaron entre la noche del jueves. Los investigadores la señalan como expareja de “Pequeño J” y le atribuyen tareas de acopio y traslado de estupefacientes, además de haber ofrecido su casa como refugio para los miembros de la banda.

La causa avanza por la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos aparecieron en una propiedad de Florencio Varela tras su desaparición el 19 de septiembre de 2025.

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