La tormenta de Buenos Aires en fotos y videos

Más de un tercio del territorio bonaerense se encuentra abarcado por esta alerta que anticipa la posibilidad de que aquellos fenómenos se desarrollen en horas de la mañana. Entre los municipios afectados se encuentran

Adolfo Alsina, Trenque Lauquen, Azul, Tapalqué, Olavarría, General Villegas, Arrecifes, Carmen de Areco, Junín, Pergamino, Chivilcoy y Nueve de Julio.

tormenta mataderos

Árboles caídos en el AMBA por la tormenta

Embed

Para esta área se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Según indica el SMN, las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Autopista Perito Moreno, Aeroparque y Ezeiza cerrados por la tormenta

Embed

tormenta caba

Frente a este pronóstico adverso, el organismo estatal recomienda estar preparado y tomar los siguientes recaudos: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zonas de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo.

tormenta

Según el pronóstico extendido del SMN, el tiempo adverso se extendería hasta el jueves, con la posibilidad de que se registren tormentas fuertes y ocasional caída de granizo.

tormenta francisco alvarez

tormenta boulogne

tormenta junin

tormenta parque patricios