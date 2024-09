Trabajadores de Intercargo hacen asambleas en Aeroparque y Ezeiza por paritarias

Mientras que, en Córdoba y Mendoza, el encuentro será de 23 a 1. Durante esas dos horas, los trabajadores no cargarán ni descargarán los equipajes de los aviones y no se prestará asistencia a los mismos para las partidas; y, en los aterrizajes, los pasajeros podrás ser desembarcados, pero no se entregará el equipaje.

Esto se da en medio del conflicto que afecta a los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno nacional, particularmente con Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, los trabajadores nucleados en UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico), firmaron este lunes sus respectivos acuerdos salariales y quedaron al margen del conflicto.

El Gobierno reglamentará la esencialidad en el servicio aeronáutico

Tras el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas, el ministerio de Capital Humano informó que reglamentará la esencialidad en el servicio aeronáutico.

“Se ha definido reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional”, reza el comunicado difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de la red social Twitter.

Por su parte, el secretario de Transporte, Julio Cordero, manifestó: "Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza de este sector".

— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 7, 2024