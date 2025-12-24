¿Traen "mala suerte"? Las cinco cosas que no se deben hacer en Navidad

Fomentar conflictos: Evitá cualquier roce o discusión durante la Nochebuena y el día 25. La paz familiar no es solo una cuestión de cortesía; se cree que la energía con la que vibrás en estas fechas marca el tono emocional con el que recibirás el próximo año.

El brindis "en seco": Nunca choques tu copa si está vacía. Para las supersticiones, este gesto atrae la mala fortuna. Asegurate de tener al menos un poco de tu bebida preferida para que el brindis sea un símbolo real de abundancia.

Abusar de lo descartable: Aunque sea más cómodo, evitá cenar con platos de plástico o desechables. La tradición sugiere que usar una mesa bien servida y con vajilla real simboliza la valoración de la familia y el deseo de atraer prosperidad económica.

Descuidar la limpieza de la casa: No dejes que el 25 te encuentre con desorden. La suciedad bloquea el flujo de la "abundancia" en la filosofía del orden. Limpiar tu espacio es una forma de agradecer por lo recibido y hacer lugar para lo nuevo que está por venir.