¿Traen "mala suerte"? Las cinco cosas que no se deben hacer en Navidad
Pese a ser una celebración de origen religioso, hay ciertas supersticiones que envuelven a la Nochebuena. Enterate qué no hay que hacer esta noche.
Llega la Navidad y, pese a que es la fecha donde el cristianismo celebra y recuerda el nacimiento de Jesús, hay diferentes supersticiones que rodean a esta fecha festiva.
Más allá de los brindis y los regalos, la Navidad esconde una serie de creencias que no aseguran que no debemos ignorar. Muchos sostienen que ciertos comportamientos durante las fiestas pueden actuar como un imán de negatividad, condicionando nuestro bienestar de cara al nuevo ciclo que se avecina.
Las cinco cosas que no hay que hacer en Nochebuena
-
Fomentar conflictos: Evitá cualquier roce o discusión durante la Nochebuena y el día 25. La paz familiar no es solo una cuestión de cortesía; se cree que la energía con la que vibrás en estas fechas marca el tono emocional con el que recibirás el próximo año.
El brindis "en seco": Nunca choques tu copa si está vacía. Para las supersticiones, este gesto atrae la mala fortuna. Asegurate de tener al menos un poco de tu bebida preferida para que el brindis sea un símbolo real de abundancia.
Abusar de lo descartable: Aunque sea más cómodo, evitá cenar con platos de plástico o desechables. La tradición sugiere que usar una mesa bien servida y con vajilla real simboliza la valoración de la familia y el deseo de atraer prosperidad económica.
Descuidar la limpieza de la casa: No dejes que el 25 te encuentre con desorden. La suciedad bloquea el flujo de la "abundancia" en la filosofía del orden. Limpiar tu espacio es una forma de agradecer por lo recibido y hacer lugar para lo nuevo que está por venir.
Cerrar el día sin un propósito: Nunca te vayas a descansar sin haber visualizado un deseo. Saltarse este pequeño ritual es perder la oportunidad de conectar con la esperanza, que es el verdadero motor de la Navidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario