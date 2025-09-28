Alerta: posibles demoras y problemas en vuelos este lunes por medidas de fuerza de Aeronáuticos

Para el sindicato, la única forma de revertir la crisis es reabrir la paritaria sectorial, que lleva dos años sin convocarse, resultando en una pérdida del 45% del poder adquisitivo de los trabajadores, según ATE.

Aguiar concluyó que "con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere".

Los reclamos de ATE

ATE reclama la apertura de la paritaria sectorial que lleva dos años sin abrirse. “Si se calcula desde el mes de diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45%. El Gobierno incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica”, indicaron desde el sindicato.

Los principales reclamos salariales del Sindicato son:

Urgente aumento salarial

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados

Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.

Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.

Pago de “Título” al Personal Operativo.

Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales.

Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.