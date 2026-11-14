Trasladaron a Buenos Aires a la principal acusada por el crimen de Magalí Levy
Elcira Giménez González estuvo prófuga un año y ocho meses; fue detenida en Misiones y en las próximas horas será indagada.
La mujer acusada de participar en el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta, fue trasladada a Buenos Aires desde Misiones, donde había sido localizada luego de permanecer prófuga y denunciar que era víctima de trata de personas.
La información fue difundida por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de una publicación en sus redes sociales, en la que confirmó el traslado de Elcira Giménez González y detalló la intervención de organismos argentinos y de la Policía de Paraguay para localizarla e identificarla.
Monteoliva destacó que fueron claves los datos aportados por la Policía paraguaya y el trabajo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). También señaló que la Policía Federal intervino en la investigación, mientras que Gendarmería Nacional confirmó la identidad de la sospechosa y concretó su traslado a la Ciudad de Buenos Aires.
“Las tareas investigativas permitieron detectar que la sospechosa presentó un DNI que no era suyo y, siguiendo todos los protocolos correspondientes, se pudo corroborar que no estaba siendo víctima del delito de trata de personas. Los peritajes dactiloscópicos fueron fundamentales para descubrir que era parte de una organización criminal especializada en robo organizado y poseía pedido de captura internacional solicitada por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) por el asesinato de una joven en su departamento de Recoleta”, explicaron desde la Gendarmería Nacional.
El auto que hacía las veces de taxi fue interceptado por los gendarmes en la ruta provincial N° 1, en Posadas. La sospechosa no era la única pasajera. También viajaba un ciudadano chino.
“Los uniformados pudieron constatar que ambos pasajeros no habían ingresado legalmente en la Argentina. Entonces, intervino la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Unidad Fiscal de Posadas, que decidió expulsar al ciudadano chino”, se informó oficialmente.
Como se dijo, la ciudadana paraguaya dijo ser víctima de trata. “Ante esta situación, se desplegaron los protocolos correspondientes para ponerla en resguardo y al momento de investigar, por parte de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones de la Gendarmería Nacional, se pudo constatar que el DNI presentado por la joven era falso”, se informó en un comunicado de prensa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario