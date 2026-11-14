Trasladaron a Buenos Aires a la principal acusada por el crimen de Magalí Levy

“Los uniformados pudieron constatar que ambos pasajeros no habían ingresado legalmente en la Argentina. Entonces, intervino la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Unidad Fiscal de Posadas, que decidió expulsar al ciudadano chino”, se informó oficialmente.

Como se dijo, la ciudadana paraguaya dijo ser víctima de trata. “Ante esta situación, se desplegaron los protocolos correspondientes para ponerla en resguardo y al momento de investigar, por parte de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones de la Gendarmería Nacional, se pudo constatar que el DNI presentado por la joven era falso”, se informó en un comunicado de prensa.