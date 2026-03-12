Tucumán: la localidad de La Madrid quedó bajo el agua y vecinos aseguran haber perdido "todo"

Las inundaciones se produjeron en medio de lluvias excepcionales que afectaron al noroeste argentino. De acuerdo con registros meteorológicos, en apenas 24 horas cayeron cerca de 170 milímetros de agua, una cifra que supera el promedio habitual de precipitaciones para todo el mes de marzo, que ronda los 130 milímetros.

El temporal también generó complicaciones en otras localidades del sur tucumano, entre ellas Graneros, Tucumán, La Cocha, Tucumán, Simoca, Tucumán y Juan Bautista Alberdi, Tucumán, donde se reportaron anegamientos y familias afectadas por el avance del agua.

Entre los testimonios que reflejan la magnitud de la tragedia aparece el de Ángel, un vecino de un barrio cercano al puente de La Madrid que debió abandonar su casa junto a su familia. El hombre permanece con sus nietos en una carpa improvisada al costado de la ruta y resumió la situación con una frase contundente: “Perdimos todo, no quedó nada”.

inundaciones tucuman