Tucumán: la localidad de La Madrid quedó bajo el agua y vecinos aseguran haber perdido "todo"
El desborde del río Marapa provocó inundaciones devastadoras en La Madrid y obligó a cientos de familias a abandonar sus casas en plena madrugada.
Un fuerte temporal que azotó a la provincia de Tucumán dejó un escenario dramático en el sur del distrito, donde una grave inundación obligó a evacuar a numerosos vecinos y dejó a un pueblo prácticamente cubierto por el agua. En medio de la emergencia, muchas familias pasaron la noche a la intemperie luego de tener que abandonar sus viviendas cuando el agua comenzó a avanzar con rapidez.
La situación más crítica se vive en La Madrid, Tucumán, donde las escenas que circulan en redes sociales muestran el impacto del desastre: carpas improvisadas al costado de la ruta, autos estacionados con familias dentro y colectivos que funcionan como refugio para quienes no tienen dónde pasar la noche. En varios tramos de la localidad, que se extiende por kilómetros, los vecinos intentan reorganizarse con lo poco que lograron rescatar antes de que sus casas quedaran anegadas.
Según relatan habitantes de la zona, el panorama se vuelve aún más complejo por los problemas de infraestructura que dejó el temporal. En gran parte del pueblo no hay electricidad ni señal de telefonía, lo que dificulta la comunicación y complica la llegada de asistencia para los afectados.
El desastre se desató tras el desborde del río Marapa, ubicado a unos 15 o 20 kilómetros de la localidad. La crecida fue repentina y el agua avanzó con tal rapidez que muchos vecinos no tuvieron tiempo de rescatar muebles, electrodomésticos o pertenencias personales antes de evacuar.
En distintos sectores del pueblo el nivel del agua superó los dos metros, mientras que en algunas viviendas de una sola planta el avance del agua fue todavía mayor y llegó a cubrir prácticamente toda la estructura, dejando apenas visibles los techos.
Las inundaciones se produjeron en medio de lluvias excepcionales que afectaron al noroeste argentino. De acuerdo con registros meteorológicos, en apenas 24 horas cayeron cerca de 170 milímetros de agua, una cifra que supera el promedio habitual de precipitaciones para todo el mes de marzo, que ronda los 130 milímetros.
El temporal también generó complicaciones en otras localidades del sur tucumano, entre ellas Graneros, Tucumán, La Cocha, Tucumán, Simoca, Tucumán y Juan Bautista Alberdi, Tucumán, donde se reportaron anegamientos y familias afectadas por el avance del agua.
Entre los testimonios que reflejan la magnitud de la tragedia aparece el de Ángel, un vecino de un barrio cercano al puente de La Madrid que debió abandonar su casa junto a su familia. El hombre permanece con sus nietos en una carpa improvisada al costado de la ruta y resumió la situación con una frase contundente: “Perdimos todo, no quedó nada”.
