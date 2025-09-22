Tucumán: un joven se presentó en su propio velorio para desmentir su muerte y dejar en paz a su familia
Los deudos lo creían perdido desde el jueves pasado, pero él reapareció a último momento para aclarar qué pasó. Les habían entregado el cuerpo de otra persona.
Un joven de 22 años le dio un susto de proporciones bíblicas a su familia al aparecer en su propio velatorio en Tucumán para anunciar que estaba vivo, y que sus deudos estaban llorando a un completo desconocido debido a una confusión.
"Estoy vivo", alcanzó a confirmar el muchacho una vez que llegó a su casa en Villa Carmela después de pasar un tiempo consumiendo drogas en el barrio Alderetes, ubicado del otro lado de la capital provincial.
"Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados", comentó a medios locales Ana Laura, que estaba en el velatorio interrumpido.
La secuencia comenzó con la trágica muerte de un hombre que fue atropellado por un camión el jueves por la madrugada, cuando se encontraba en la ruta alternativa une los distintos barrios a las afueras de San Miguel de Tucumán.
El accidente pasó a ser investigado por el fiscal Carlos Sale como un "homicidio culposo", y una vez realizada la autopsia y otros exámenes la justicia dispuso que se podía entregar el cuerpo a la familia para su entierro.
Al mismo tiempo, la madre del muchacho de 22 años se presentó en la comisaría de Alderetes y pidió reconocer el cuerpo de quien creía que era su hijo, que tiene un consumo problemático de drogas.
La mujer asumió lo peor, y cuando estuvo frente al cuerpo atropellado confirmó que se trataba de su hijo y lo llevó a su casa para un último adiós, del cual participaron familiares, vecinos y amistades.
"Se van de la casa diciendo que harán un trámite y no vuelven más. Uno nunca sabe si están vivos", apuntó María Laura García, otra vecina de Villa Carmela que intentó velar al muerto equivocado.
Tras la aparición con vida del muchacho de 22 años su familia devolvió el cuerpo a la Morue Judicial, donde lleva tres días esperando ser identificado.
