Tucumán: un joven se presentó en su propio velorio para desmentir su muerte y dejar en paz a su familia

El accidente pasó a ser investigado por el fiscal Carlos Sale como un "homicidio culposo", y una vez realizada la autopsia y otros exámenes la justicia dispuso que se podía entregar el cuerpo a la familia para su entierro.

Al mismo tiempo, la madre del muchacho de 22 años se presentó en la comisaría de Alderetes y pidió reconocer el cuerpo de quien creía que era su hijo, que tiene un consumo problemático de drogas.

La mujer asumió lo peor, y cuando estuvo frente al cuerpo atropellado confirmó que se trataba de su hijo y lo llevó a su casa para un último adiós, del cual participaron familiares, vecinos y amistades.

"Se van de la casa diciendo que harán un trámite y no vuelven más. Uno nunca sabe si están vivos", apuntó María Laura García, otra vecina de Villa Carmela que intentó velar al muerto equivocado.

Tras la aparición con vida del muchacho de 22 años su familia devolvió el cuerpo a la Morue Judicial, donde lleva tres días esperando ser identificado.