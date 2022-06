Compró una notebook y le llegó un trozo de pared: cómo reclamar

“Me acaba de llegar este pedazo de mampostería en lugar de la compu que compré por Mercado Libre. Hice el reclamo por la página. A alguno le funcionó hacerlo o me doy por estafada?”, tuiteó, recibiendo cientos de respuestas.

Entre las respuestas aparecen explicaciones sobre cómo realizar el reclamo a través de Mercado Libre, testimonios vinculados a otras presuntas estafas y sugerencias de cómo elegir el vendedor adecuado en esa plataforma.

De hecho, Cecilia dice: “Mi error fue ése, no prestar la suficiente atención a la reputación del vendedor. Y no lo nombro porque él dice que mandó la compu y, si es cierto, lo robaron como a mí. No quiero hacerle daño a nadie. Sólo resolver este infortunio”.

En general, las sospechas recaen tanto sobre un vendedor inescrupuloso como sobre los empleados del correo privado que hizo la entrega.

Mirá:

https://twitter.com/CeciliaGSnqn/status/1535342408241664001 Me acaba de llegar este pedazo de mampostería en lugar de la compu que compré por @Mercadolibre. Hice el reclamo por la página. A alguno le funcionó hacerlo o me doy por estafada? pic.twitter.com/y9qATYB9YX — Cecilia (@CeciliaGSnqn) June 10, 2022

Qué hacer en estos casos

En casos de presuntas estafas, hay una serie de pasos a seguir en la plataforma: