El insólito destrato de un negocio de ropa online a una clienta que se viralizó

https://twitter.com/Ludelaorden/status/1537493732731277313 así cómo está bueno dar a conocer las empresas que trabajan bien creo q tmb lo es visualizar a las q no.en este caso hice una compra y nunca me habían tratado TAN MAL, mal educados y hasta violentos.Les dejo el ig las capturas y les agradeciria si comprten así no le psa a nadie + pic.twitter.com/1gDECfaQ6s — lourdes (@Ludelaorden) June 16, 2022

Otra clienta pagó una compra de $4500 en noviembre del 2020 y aún no tuvo sus productos ni le reintegraron el dinero. "El 27/11/2020 compre en sublitsu ropa para mi sobrino. Pague con mercado pago $ 4500, cargaron la venta (para darme un numero de envio) y luego lo cancelaron. Reclamo todos los días y solo me dicen que OCA se robo la mercadería. Tengo los mails de oca que respaldan que nunca lo despacharon físicamente", sostiene la compradora en su reclamo y agrega: "sólo venden tienda nube y entregan a los amigos supongo. 49.000 seguidores no creo a todos estafen. Se ve es al boleo a vos te estafó a vos no. Impotencia total".