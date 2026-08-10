Un árbol le destrozó el auto y la Justicia avaló que lo indemnicen por daño moral
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín resolvió que se debe resarcir al hombre porque reportó el peligro y no fue escuchado.
La Justicia bonaerense resolvió esta semana que la Municipalidad de San Martín debe indemnizar a un vecino por la caída de un pino de gran tamaño que destrozó su casa en 2021, a pesar de que el hombre había reportado que el árbol representaba un peligro inminente.
La propiedad afectada se encuentra dentro de un área ecológicamente protegida, no obstante lo cual la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín determinó que existió una omisión estatal en el ejercicio del poder de policía y una falta de intervención oportuna ante la situación denunciada.
Dicho en criollo, el vecino avisó que podía ocurrir una desgracia, y finalmente sucedió el 25 de octubre de 2021, cuando el añoso pino se desplomó sobre su casa y terreno, y aplastó desde el alambrado y la pileta hasta la caldera y el auto.
Con las fotos y los reclamos, el vecino inició acciones legales contra el municipio dado que al ser un área protegida él no podía intervenir sobre el arbolado por la normativa vigente.
En primera instancia la Justicia bonaerense resolvió en diciembre de 2024 que la Municipalidad de San Martín deberá pagar $5.200.000 por daños materiales y $2.000.000 por daño moral, además de intereses y actualización conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el efectivo pago.
Según informó el sitio La Voz, la Municipalidad de San Martín apeló el fallo en primera instancia con la explicación de que el vecino debería haberse arriesgado a una multa cuantiosa por talar el árbol.
Por eso, esta semana la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso al entender "la municipalidad no puede pretender válidamente que un ciudadano se vea compelido a cometer una infracción administrativa como única vía para suplir la ineficiencia o demora del ente estatal en el ejercicio de su poder de policía".
Lo que es más, los jueces hicieron notar que el vecino tuvo que incurrir en gastos para retirar el enorme pino ajeno a su propiedad, y para reparar los daños que produjo.
El municipio deberá pagarle los $5.200.000 por daños materiales y $2.000.000 por daño moral, actualizados a agosto de 2026, más una tasa anual del 6% desde la fecha del siniestro hasta su pago total.
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