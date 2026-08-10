Un árbol le destrozó el auto y la Justicia avaló que lo indemnicen por daño moral

Según informó el sitio La Voz, la Municipalidad de San Martín apeló el fallo en primera instancia con la explicación de que el vecino debería haberse arriesgado a una multa cuantiosa por talar el árbol.

Por eso, esta semana la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso al entender "la municipalidad no puede pretender válidamente que un ciudadano se vea compelido a cometer una infracción administrativa como única vía para suplir la ineficiencia o demora del ente estatal en el ejercicio de su poder de policía".

Lo que es más, los jueces hicieron notar que el vecino tuvo que incurrir en gastos para retirar el enorme pino ajeno a su propiedad, y para reparar los daños que produjo.

El municipio deberá pagarle los $5.200.000 por daños materiales y $2.000.000 por daño moral, actualizados a agosto de 2026, más una tasa anual del 6% desde la fecha del siniestro hasta su pago total.