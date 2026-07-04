Córdoba: un hombre fue asesinado dentro de su casa y detuvieron a una mujer como sospechosa

Hallaron el cuerpo decapitado de una mujer y creen que coincide con un cráneo encontrado semanas atrás

El miércoles 1° de julio, un llamado anónimo al 911 derivó en un hallazgo que abrió una compleja investigación judicial en Córdoba. En un descampado del barrio Villa Edén, en la localidad cordobesa de La Falda, la policía local encontró el cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición; ahora se intenta determinar si coincide con el cráneo hallado semanas atrás, a pocos metros del mismo lugar.

La zona de La Falda en donde fue hallado el cuerpo decapitado de una mujer.

El procedimiento comenzó después de que una persona alertara sobre la presencia de restos humanos en un terreno situado en Santiago del Estero al 600. Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer mayor de edad.

Los peritos advirtieron que el cadáver carecía de cabeza, circunstancia que llevó inmediatamente a los investigadores a vincular el caso con un episodio ocurrido a comienzos de junio en el mismo barrio.

Según consigna La Voz del Interior, en aquella oportunidad, la dueña de una vivienda situada en la calle Río Quinto al 500 descubrió, en medio de una reunión familiar, que su perro había ingresado al inmueble con un cráneo humano que, según pudo reconstruirse después, había encontrado en la vía pública.

Aunque en ese momento el hallazgo dio origen a una investigación, la ausencia de otros restos humanos impedía establecer a quién pertenecían esos restos o reconstruir las circunstancias en las que habían llegado hasta ese lugar. Pero el descubrimiento realizado este miércoles modificó el escenario.

La distancia de hallazgo entre ambos puntos es de aproximadamente 150 metros, por lo que una de las principales hipótesis de la investigación es que el cráneo encontrado en junio corresponda al cuerpo hallado ayer.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y dependerá del resultado de los peritajes forenses.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, que ordenó preservar la escena del hallazgo y avanzar con las primeras medidas de prueba.