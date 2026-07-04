Córdoba: un hombre fue asesinado dentro de su casa y detuvieron a una mujer como sospechosa
El cuerpo fue hallado en una vivienda de barrio Villa del Milagro. La sospechosa estaba dentro del domicilio y tenía cortes en las manos.
Un hombre fue encontrado muerto este viernes al mediodía en una casa de barrio Villa del Milagro, en la ciudad de Córdoba, y una mujer quedó detenida acusada de homicidio.
El hallazgo se produjo en una casa situada en la zona de Diego de Torres y Arroyo, junto a las vías del tren, cuando una vecina ingresó al domicilio y observó el cuerpo tendido en el suelo del comedor, sin signos vitales.
La víctima, de 62 años, presentaba heridas en el rostro y estaba sin signos vitales. Minutos después, un servicio de emergencias acudió al lugar y confirmó el deceso.
Durante el procedimiento, los efectivos policiales aprehendieron en el interior de la vivienda a una mujer mayor de edad, quien fue detenida acusada de homicidio. De la misma manera, se conoció que la detenida presentaba cortes en las manos, lo que aumentó las sospechas por parte de los investigadores sobre su presunto vinculamiento al hecho.
Según la información publicada por El Doce. tv, el caso quedó a cargo de la Fiscalía, que es conducida por María Florencia Esposito. Desde el minuto cero, se investigan las circunstancias que rodearon el suceso y se trabaja para determinar cómo se produjo la muerte. Por este motivo, las tareas se concentraron en la toma de pruebas y declaraciones para esclarecer el episodio.
Hallaron el cuerpo decapitado de una mujer y creen que coincide con un cráneo encontrado semanas atrás
El miércoles 1° de julio, un llamado anónimo al 911 derivó en un hallazgo que abrió una compleja investigación judicial en Córdoba. En un descampado del barrio Villa Edén, en la localidad cordobesa de La Falda, la policía local encontró el cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición; ahora se intenta determinar si coincide con el cráneo hallado semanas atrás, a pocos metros del mismo lugar.
El procedimiento comenzó después de que una persona alertara sobre la presencia de restos humanos en un terreno situado en Santiago del Estero al 600. Cuando los efectivos llegaron al lugar, confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer mayor de edad.
Los peritos advirtieron que el cadáver carecía de cabeza, circunstancia que llevó inmediatamente a los investigadores a vincular el caso con un episodio ocurrido a comienzos de junio en el mismo barrio.
Según consigna La Voz del Interior, en aquella oportunidad, la dueña de una vivienda situada en la calle Río Quinto al 500 descubrió, en medio de una reunión familiar, que su perro había ingresado al inmueble con un cráneo humano que, según pudo reconstruirse después, había encontrado en la vía pública.
Aunque en ese momento el hallazgo dio origen a una investigación, la ausencia de otros restos humanos impedía establecer a quién pertenecían esos restos o reconstruir las circunstancias en las que habían llegado hasta ese lugar. Pero el descubrimiento realizado este miércoles modificó el escenario.
La distancia de hallazgo entre ambos puntos es de aproximadamente 150 metros, por lo que una de las principales hipótesis de la investigación es que el cráneo encontrado en junio corresponda al cuerpo hallado ayer.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y dependerá del resultado de los peritajes forenses.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, que ordenó preservar la escena del hallazgo y avanzar con las primeras medidas de prueba.
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