Un perro de El Calafate se hizo viral por su extraña postura al dormir y desató una catarata de fotos
Un turista compartió la imagen del animal que causa ternura en redes sociales y otros le respondieron con fotos del mismo perro, en igual posición.
Una usuaria de X compartió la imagen de un perro completamente relajado sobre una vereda céntrica de El Calafate y se volvió viral. La publicación rozó el millón de vistas y desencadenó un fenómeno colectivo: decenas de turistas y vecinos mostraron sus propias fotos del mismo can en la misma desopilante posición.
Un perro de El Calafate se hizo viral por su extraña postura al dormir y desató una catarata de fotos
Un insólito y tierno fenómeno invadió la red social X en las últimas horas. Todo comenzó cuando la usuaria Ayelén (@ayeciza) compartió un divertido hallazgo durante su paseo por el centro de la villa turística de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.
"Caminando por El Calafate me encontré a este bandido atorrante que duerme siesta como se le canta la recalcada perruna gana", escribió la joven en su publicación, acompañándola con dos imágenes que captaron de inmediato la atención del público.
En las fotografías se observa al can en una postura de relajación absoluta: echado de espaldas sobre el piso de la vereda, pegado a la vidriera de un local comercial, con la cabeza ladeada y las patas dobladas hacia arriba en pleno sueño profundo.
El tuit no tardó en volverse viral, superando las 950 mil visualizaciones y cosechando miles de "me gusta" y reposteos en pocas horas. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió en la sección de comentarios. Lejos de tratarse de una escena aislada, decenas de usuarios comenzaron a responder a la publicación compartiendo sus propios registros fotográficos del mismo perro.
Sorprendentemente, todas las imágenes mostraban al animal en la mismísima y particular posición patas para arriba, pero en diferentes momentos del año, a lo largo de distintos días, e incluso capturado por viajeros que visitaron la villa cordillerana meses atrás.
La desopilante coincidencia dejó en claro que la insólita postura de descanso no fue un evento casual, sino el sello distintivo y la marca registrada de este personaje canino que ya se consagró como una verdadera atracción y leyenda viva de las calles de El Calafate.
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