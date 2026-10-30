Un perro de El Calafate se hizo viral por su extraña postura al dormir y desató una catarata de fotos.

Sorprendentemente, todas las imágenes mostraban al animal en la mismísima y particular posición patas para arriba, pero en diferentes momentos del año, a lo largo de distintos días, e incluso capturado por viajeros que visitaron la villa cordillerana meses atrás.

La desopilante coincidencia dejó en claro que la insólita postura de descanso no fue un evento casual, sino el sello distintivo y la marca registrada de este personaje canino que ya se consagró como una verdadera atracción y leyenda viva de las calles de El Calafate.