Feriado bancario: hasta seis días seguidos sin bancos en noviembre por un decreto y un guiño en el calendario

Bono millonario para los bancarios

El freno de actividades del viernes 6 responde a la conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Como es habitual, además de la jornada no laborable, los empleados del sector cobrarán una gratificación especial que este año asciende a $2.275.519,25.

Operativa habilitada: ¿cómo operar por Home Banking y cajeros?

Pese al cierre de las puertas físicas de las sucursales, los usuarios podrán utilizar con normalidad las alternativas digitales e informáticas: