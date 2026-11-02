Feriado bancario: hasta seis días seguidos sin bancos en noviembre por un decreto y un guiño en el calendario
A través de una seguidilla de festejos y la histórica visita del papa León, el feriado bancario se extenderá por varias jornadas.
Debido a una combinación entre la histórica visita del papa León XIV al país, un feriado bancario, fines de semana y traslados de fechas patrias, las sucursales bancarias de todo el país no abrirán sus puertas durante cinco días consecutivos, una cifra que podría extenderse a seis jornadas sin atención en la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, noviembre llega con un calendario atípico para el sistema financiero en Argentina. Además, en el marco de la conmemoración sectorial de este mes, los trabajadores del rubro percibirán un sustancioso bono económico.
El cronograma detallado de la inactividad bancaria por el feriado bancario
La seguidilla de días sin atención presencial en ventanilla comenzará a finales de esta semana y se articulará de la siguiente manera:
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Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario (no hay actividad financiera).
Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Fin de semana habitual.
Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV.
Martes 10 de noviembre: Feriado bancario decretado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Con este esquema, el servicio presencial en todo el territorio nacional se interrumpirá durante cinco jornadas seguidas y retornará formalmente el miércoles 11 de noviembre.
¿Qué pasará con los bancos en la provincia de Buenos Aires?
En el territorio bonaerense existe una incertidumbre adicional: el gobierno provincial declaró feriado el mismo miércoles 11 por el itinerario del Pontífice. De confirmarse la adhesión de las entidades financieras bajo esa norma, en los distritos alcanzados de la provincia la inactividad presencial se estirará a seis días consecutivos.
Bono millonario para los bancarios
El freno de actividades del viernes 6 responde a la conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Como es habitual, además de la jornada no laborable, los empleados del sector cobrarán una gratificación especial que este año asciende a $2.275.519,25.
Operativa habilitada: ¿cómo operar por Home Banking y cajeros?
Pese al cierre de las puertas físicas de las sucursales, los usuarios podrán utilizar con normalidad las alternativas digitales e informáticas:
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Home Banking y Apps móviles: Funcionarán las 24 horas para consulta de saldos, transferencias inmediatas y pagos de servicios.
Billeteras virtuales y tarjetas: Estarán operativos los pagos con tarjeta de débito, crédito y herramientas digitales (QR).
Cajeros automáticos y terminales: Mantendrán la recarga para extracción de efectivo y depósitos, aunque se recomienda tomar previsiones ante la alta demanda del fin de semana largo.
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