Una perra casi muerde en vivo a Giuli Salguero en pleno móvil: "No la deje suelta"

giuli salguero tn

Cuánto cuesta el litro de nafta tras el nuevo aumento

Llenar el tanque vuelve a ser un golpe al bolsillo para los conductores argentinos. A partir de este lunes 9 de marzo, los precios de la nafta y los combustibles registran un incremento de alrededor del 5% en la mayoría de los surtidores del país.

Esta nueva suba está directamente impulsada por el contexto global: el barril de petróleo superó la barrera de los 100 dólares como consecuencia de la escalada del conflicto y la guerra en Medio Oriente.

Con los porcentajes de ajuste confirmados, los valores estimados en los surtidores de las principales estaciones de servicio quedan conformados de la siguiente manera:

Nafta súper: pasaría a costar alrededor de $1.777 por litro (antes $1.717).

pasaría a costar alrededor de por litro (antes $1.717). Nafta premium: subiría a cerca de $1.947 por litro (antes $1.881).

subiría a cerca de por litro (antes $1.881). Gasoil común: treparía a aproximadamente $1.856 por litro (antes $1.768).

treparía a aproximadamente por litro (antes $1.768). Gasoil premium: avanzaría hasta cerca de $2.064 por litro (antes $1.966).