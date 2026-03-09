Una perra casi muerde en vivo a Giuli Salguero en pleno móvil: "No la deje suelta"
La cronista de Canal 13 entrevistaba conductores en una estación de servicio cuando fue sorprendida por una mascota dentro de un auto.
Un momento de tensión se vivió este lunes 9 de marzo durante una transmisión en vivo de Canal 13, cuando lo que parecía un móvil de rutina en una estación de servicio YPF casi termina en un accidente. La cronista Giuli Salguero se encontraba realizando entrevistas sobre el costo de vida cuando fue sorprendida el enojo de una mascota desde el interior de un vehículo.
Mientras la periodista se acercaba a un auto para consultar al conductor sobre los nuevos valores del combustible, una perra que se encontraba en el asiento trasero reaccionó, visiblemente enojada.
El animal, fuertemente alterado por la presencia de Salguero, ladró y hasta lanzó un tarascón que por centímetros no alcanzó a la cronista, quien logró retroceder a tiempo mientras la perra continuaba "chumbando" con furia desde la ventanilla.
A pesar del susto, el dueño del animal intentó descomprimir el momento con una broma que no tardó en hacerse viral. "Ve el precio del combustible y se enoja", lanzó el conductor, vinculando el mal humor de su mascota con los recientes aumentos.
Sin embargo, Salguero, aún procesando el susto, mantuvo el profesionalismo pero fue tajante con el hombre. "No lo deje suelto", advirtió, un poco en serio y un poco en broma, haciendo referencia a la supuesta peligrosidad del animalito.
Cuánto cuesta el litro de nafta tras el nuevo aumento
Llenar el tanque vuelve a ser un golpe al bolsillo para los conductores argentinos. A partir de este lunes 9 de marzo, los precios de la nafta y los combustibles registran un incremento de alrededor del 5% en la mayoría de los surtidores del país.
Esta nueva suba está directamente impulsada por el contexto global: el barril de petróleo superó la barrera de los 100 dólares como consecuencia de la escalada del conflicto y la guerra en Medio Oriente.
Con los porcentajes de ajuste confirmados, los valores estimados en los surtidores de las principales estaciones de servicio quedan conformados de la siguiente manera:
- Nafta súper: pasaría a costar alrededor de $1.777 por litro (antes $1.717).
- Nafta premium: subiría a cerca de $1.947 por litro (antes $1.881).
- Gasoil común: treparía a aproximadamente $1.856 por litro (antes $1.768).
- Gasoil premium: avanzaría hasta cerca de $2.064 por litro (antes $1.966).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario