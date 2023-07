Paro de colectivos: cuáles son las líneas que se adelantaron a la medida de fuerza de la UTA

Y agregaron: "Esta vez somos los trabajadores de la UTA los que disponemos de la retención de tareas por falta de pago desde las 16 horas del día 6 de julio en todo el país".

Roberto Fernández criticó la medida de adelantamiento del paro y aseguró: "Esto es un juego sucio del grupo DOTA que manda a esta agrupación para adelantar el paro de las empresas que ellos son los representantes.

Y sumó: "La UTA ratifica a partir de la medianoche de este viernes 6, que si las empresas no pagan no sacaremos los servicios hasta cobrar lo acordado, y en las empresas que están pagando trabajaremos normal. Los grupos monopólicos quieren desestabilizar al Gobierno. Los trabajadores no estamos en esa posición".

Paro del grupo disidente de la UTA: qué líneas no funcionan

Las líneas del grupo Dota son 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435.