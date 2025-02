Vecinos de Florencio Varela reclaman justicia por Paloma y Josué

Además agregó: "Tengo miedo por mis hijos. Estamos pidiendo jusicia porque no queremos que les pase algo a nuestros hijos".

florencio varela pedido de justicia paloma y josue

"La inseguridad pasa en todos lados pero al zona del Bosque es una zona que no se puede transitar, en cualquier lado no tenes escapatoria y no se puede estar tranquilo en ningún lado", agregó.

Ayer, mientras los vecinos comenzaron a caminar los 100 que separaban el corte en la ruta 36 de la comisaría 4ª, un hombre que se identificó como Ambrosio Mendoza contó ante que era sereno del predio que está junto al descampado donde este sábado por la tarde encontraron a los adolescentes asesinados a piedrazos en la cabeza.

“Casi vendría a ser un aguantadero. Nosotros muchas veces hicimos la denuncia, la empresa (dueña del predio) también. Los policías venían, los sacaban y volvían“, comentó el sereno que recordó que él también fue víctima de la inseguridad en la misma zona donde mataron a Paloma y Josué.

“El campo siempre estuvo así. Hace 5 años pasaba en bicicleta por el mismo lugar donde mataron a los chicos, salió uno encapuchado, me puso un revólver en la panza y me pidió todo”, aseguró.

La hipótesis central sería un contexto de robo

Paloma y Josué eran alumnos de 5° y 2° año de la Escuela Secundaria N°63 de Bosques. Primero fueron amigos y hace unos dos meses empezaron una relación adolescente.

Este jueves pasado, los dos les dijeron a sus padres que iban al gimnasio juntos, aunque en realidad era una excusa para verse a solas. Ambos caminaron hasta un descampado cercano a sus casas para pasar el rato juntos. No los volverían a ver con vida.

Sus celulares estaban apagados cuando sus padres quisieron contactarlos al ver que tres horas después no regresaban. Así comenzó la búsqueda.

Este lunes se conocieron las últimas imágenes de los adolescentes. Una cámara de seguridad los captó el jueves 30 de enero cerca de sus casas, cuando se dirigían al gimnasio. Josué, de 14 años, y Paloma, de 16, fueron filmados cuando pasaban por una esquina a las 18.05.

El jueves 30 de enero, los padres de Josué Salvatierra, un adolescente de 14 años que asistía a segundo año del colegio 63, hicieron la denuncia ante el 911 por la desaparición de su hijo.

La hipótesis de la investigación es que los adolescentes se encontraban en el descampado cuando fueron atacados para robarles una mochila, los celulares y algo de plata que llevaba Paloma.

La autopsia

Según el parte preliminar de la autopsia, los adolescentes fueron golpeados en la cabeza con un objeto contundente. Ambos presentaban signos de fractura de cráneo, lo que descartaría la hipótesis de que alguno de ellos se hubiera suicidado, señalaron fuentes policiales.

Según la autopsia, Paloma tenía lesiones de abuso ni defensivas y la encontraron boca abajo: podrían haberla sorprendido con el golpe en la cabeza. Mientras que Josué se había resistido al ataque.

Por último, según el informe forense, en el caso de Paloma Gallardo, de 16 años, la causa de la muerte es "lesión cerebral" con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave".

El informe de Josué Salvatierra señala como causa de la muerte "hemorragia cerebral" con "fractura de Cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave.

El padre de Paloma Gallardo, sostuvo había pensado que se trataba de un secuestro. Omar Gallardo señaló en declaraciones a los medios que nunca se opuso al noviazgo: "cómo lo voy a impedir yo, que en esa edad hay un florecimiento del amor. Hoy la proliferación de la inseguridad con respecto a las relaciones de amor recae sobre nuestra juventud. Esa inseguridad, que nosotros hemos pasado por eso por esos momentos en la juventud, de que tenemos de amor y empezamos a experimentar cosas; y hay que ayudarlos a los pibes para que no cometan errores”. Anunció que pronto ofrecerá una conferencia de prensa.