Vecinos en vilo por un incendiario de vehículos que actúa de madrugada en Moreno

quema coches moreno

Episodios similares en la Ciudad de Buenos Aires

La preocupación que hoy atraviesa Moreno se da en un contexto más amplio. En los últimos meses, distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires quedaron bajo alerta por una seguidilla de vehículos incendiados de manera intencional. En Villa del Parque, cámaras de seguridad registraron al menos dos ataques recientes cometidos por un hombre que actuó de madrugada, roció autos estacionados y huyó segundos antes de que las llamas estallaran. A esos hechos se sumó un episodio de mayor magnitud ocurrido en Balvanera, donde ocho autos y una moto ardieron frente a la sede del PJ, un hecho que reactivó las sospechas sobre el posible regreso de los “quemacoches” a la Ciudad.