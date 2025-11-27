Vecinos en vilo por un incendiario de vehículos que actúa de madrugada en Moreno
El episodio más reciente ocurrió en el barrio Alcorta y quedó filmado por una cámara de seguridad, donde se ve a un hombre con un bidón de nafta prender fuego un auto estacionado.
La preocupación volvió a instalarse en las calles de Moreno luego de que un nuevo episodio de incendio intencional de vehículos quedara registrado en plena noche. El hecho ocurrió pasada la medianoche del miércoles, en José María Paz al 790, en la zona conocida como barrio Alcorta, donde un hombre llegó caminando con total tranquilidad, cargando un bidón de nafta y moviéndose como si conociera perfectamente el terreno.
En las imágenes de una cámara privada —que ya están en manos de la Policía— se observa con claridad cómo se acerca al auto estacionado, rocía la carrocería y, sin perder tiempo, le prende fuego antes de salir corriendo. Apenas segundos después, se escucha una fuerte explosión que sacude la cuadra.
La secuencia, que se viralizó entre los vecinos, generó un clima de alarma inmediata. En cuestión de minutos, fueron los propios habitantes del barrio quienes salieron con baldes y mangueras para intentar contener las llamas hasta que llegaran los bomberos. La reacción colectiva evitó daños aún mayores en una zona donde los vehículos permanecen a la intemperie y la calle suele estar desierta durante la noche. Según contaron los frentistas, algunos ya habían advertido movimientos sospechosos días atrás, pero nadie imaginó una acción tan directa y riesgosa.
En paralelo, desde la Policía local confirmaron que analizan la filmación cuadro por cuadro para identificar al responsable y determinar si está vinculado a otros incendios ocurridos en semanas anteriores, incluso aquellos que no fueron denunciados formalmente pero que circularon en grupos de WhatsApp barriales. La hipótesis que más fuerza gana es la de un atacante que conoce la zona, se mueve por calles específicas y actúa en lapsos muy breves para evitar ser identificado.
Episodios similares en la Ciudad de Buenos Aires
La preocupación que hoy atraviesa Moreno se da en un contexto más amplio. En los últimos meses, distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires quedaron bajo alerta por una seguidilla de vehículos incendiados de manera intencional. En Villa del Parque, cámaras de seguridad registraron al menos dos ataques recientes cometidos por un hombre que actuó de madrugada, roció autos estacionados y huyó segundos antes de que las llamas estallaran. A esos hechos se sumó un episodio de mayor magnitud ocurrido en Balvanera, donde ocho autos y una moto ardieron frente a la sede del PJ, un hecho que reactivó las sospechas sobre el posible regreso de los “quemacoches” a la Ciudad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario