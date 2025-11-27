José C. Paz: la fortuna que pagó Michael Carballo para quedar libre tras provocar la muerte de una pareja
El terrible hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre y el responsable de la tragedia ya se encuentra libre tras abonar una importante fianza.
Michael Jean Carballo ha recuperado la libertad luego de que el Juzgado de Garantías de San Martín aceptara la fianza estipulada. Esta medida se tomó en el marco de la causa por la tragedia vial en José C. Paz que dejó un matrimonio muerto y a sus tres hijos huérfanos.
El acusado completó el depósito del monto total de la fianza abonando 13 millones de pesos, durante la jornada de este jueves. Para alcanzar esa cuantiosa cifra, Carballo sumó a la garantía monetaria un vehículo Volkswagen Golf propiedad de su padre.
A pesar de que la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, había ampliado previamente la imputación contra Carballo, no se opuso a su excarcelación. Esta decisión fue apelada por el abogado de las víctimas, Marcelo Chumba, quien presentó el recurso ante la Cámara buscando revertir la medida.
Con la fianza establecida por la Justicia asegurada, Michael Jean Carballo regresó a su domicilio. La suma requerida alcanzó los 30 millones de pesos, compuesta por un depósito en efectivo y la tasación de un Volkswagen Golf.
Video estremecedor: así fue el choque en José C. Paz que dejó a tres niños huérfanos
El fatal accidente ocurrió el pasado 3 de noviembre en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando el joven de 23 años al volante de una camioneta Volkswagen Amarok impactó violentamente contra un automóvil Renault 12 en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez, con sus tres hijos. El conductor de la camioneta estaba alcoholizado.
Cabe señalar que la magnitud del impacto fue tal que la camioneta quedó incrustada en el vehículo familiar. Producto de la colisión, Renzo y Eliana Benítez perdieron la vida en el acto. Por su parte, personal de Bomberos Voluntarios tuvo que intervenir para rescatar a las víctimas que quedaron atrapadas dentro de los restos del auto.
Tras conocerse la dura noticia, trascendió también el video que captaron las cámaras de seguridad, donde se ve el momento exacto del impacto.
