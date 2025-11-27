José C. Paz: la fortuna que pagó Michael Carballo para quedar libre tras provocar la muerte de una pareja

Video estremecedor: así fue el choque en José C. Paz que dejó a tres niños huérfanos

El fatal accidente ocurrió el pasado 3 de noviembre en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando el joven de 23 años al volante de una camioneta Volkswagen Amarok impactó violentamente contra un automóvil Renault 12 en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez, con sus tres hijos. El conductor de la camioneta estaba alcoholizado.

Cabe señalar que la magnitud del impacto fue tal que la camioneta quedó incrustada en el vehículo familiar. Producto de la colisión, Renzo y Eliana Benítez perdieron la vida en el acto. Por su parte, personal de Bomberos Voluntarios tuvo que intervenir para rescatar a las víctimas que quedaron atrapadas dentro de los restos del auto.

Tras conocerse la dura noticia, trascendió también el video que captaron las cámaras de seguridad, donde se ve el momento exacto del impacto.

Mirá:

asesinato jose c paz