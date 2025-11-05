Video: así fue el momento en que que cayó en Salta la avioneta con 140 kilos de cocaína

Mientras tanto las autoridades provinciales y federales encontraron 140 kilos de cocaína además de un GPS tracker y una antena satelital de la empresa Starlink para tener acceso a Internet.

avioneta cocaina salta

También se hallaron ocho bidones de 20 litros de combustible y tres de 50 litros, y todos esos elementos dieron a entender que se trataba de una operación vinculada al narcotráfico.

Por el momento el único detenido es el dueño del Cessna, que se presentó ante el fiscal federal Eduardo Villalba y quedó demorado por 72 horas debido a la sospecha de posibles vínculos con el narcotráfico.

En el operativo partició personal de Gendarmería Nacional, de la Policía de Salta y de la Unidad de Drogas Peligrosas.