Video: así fue el momento en que que cayó en Salta la avioneta con 140 kilos de cocaína
La aeronave tiene matrícula de Bolivia. Por el caso hay dos detenidos que podrían estar vinculados también a la quema de un auto hallado cerca del accidente.
Al menos una persona continúa detenida este miércoles en conexión con la avioneta cargada de cocaína que se estrelló el martes de esta semana en el departamento Rosario de la Frontera, al sur de provincia de Salta. En las últimas horas fue difundido un video del episodio que aportó datos a la investigación.
"Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego, cuando vi que se perdió entre la arboleda, me acerqué y encontré otro vehículo prendiéndose fuego", contó a medios de Salta un residente que grabó el video.
En el video se nota el momento en que el avión Cessna con matrícula de Bolivia pierde altura mientras sobrevolaba cerca del paraje San Felipe. Eran alrededor de las 18 del martes y para ese entonces ya había sido incendiado un auto no muy lejos del lugar donde se estrelló la aeronave.
La tripulación del Cessna logró escapar del avión con unas mochilas que pueden o no haber contenido más droga, y se subieron a unas camionetas que los recogieron del lugar del siniestro.
Se cree que el destino final del cargamento era una pista ilegal de aterrizaje ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown.
Mientras tanto las autoridades provinciales y federales encontraron 140 kilos de cocaína además de un GPS tracker y una antena satelital de la empresa Starlink para tener acceso a Internet.
También se hallaron ocho bidones de 20 litros de combustible y tres de 50 litros, y todos esos elementos dieron a entender que se trataba de una operación vinculada al narcotráfico.
Por el momento el único detenido es el dueño del Cessna, que se presentó ante el fiscal federal Eduardo Villalba y quedó demorado por 72 horas debido a la sospecha de posibles vínculos con el narcotráfico.
En el operativo partició personal de Gendarmería Nacional, de la Policía de Salta y de la Unidad de Drogas Peligrosas.
