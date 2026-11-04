Axel Kicillof confirmó que el 11 de noviembre será feriado en Provincia de Buenos Aires por la visita del Papa

Detalles del operativo

El Gobierno bonaerense trabaja junto con las autoridades eclesiásticas, el Municipio de Luján y organismos nacionales en la organización del dispositivo que acompañará la misa del miércoles 11, prevista para las 10 de la mañana en la plaza Belgrano, frente a la Basílica.

El papa León XIV

El esquema contempla controles de seguridad, restricciones a la circulación, modificaciones en los recorridos del transporte público, espacios de estacionamiento y puestos de asistencia sanitaria para atender a los peregrinos que lleguen desde distintos puntos del país.

También se prevé reforzar las frecuencias ferroviarias y organizar accesos especiales para facilitar el movimiento de personas. Las autoridades recomendaron anticipar los traslados debido a los cortes de tránsito y las restricciones de ingreso que regirán en las inmediaciones del santuario.

La visita de León XIV incluirá encuentros con las principales autoridades nacionales y provinciales. El Gobierno confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la estadía del pontífice: la primera será el domingo 8 de noviembre, desde las 19, cuando el presidente Milei y el Papa pronuncien sus discursos en el Palacio Libertad, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes 9, durante la misa de las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Basílica Nuestra Señora de Luján

Al encuentro institucional fueron invitados la vicepresidenta Victoria Villarruel, los gobernadores, legisladores nacionales y representantes de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, Kicillof también convocó a los mandatarios provinciales a participar de la celebración religiosa en Luján.