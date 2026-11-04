Axel Kicillof confirmó que el 11 de noviembre será feriado en Provincia de Buenos Aires por la visita del Papa
El gobernador Axel Kicillof brindó detalles del operativo montado para la visita del papa León XIV el próximo miércoles a la Basílica Nuestra Señora de Luján.
En la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio detalles este miércoles sobre el operativo que se montará para su visita a la Basílica Nuestra Señora de Luján y buscó despejar dudas acerca de la sucesión de feriados dispuestos por el gobierno nacional y que afectan a distintos distritos en distintos días.
En ese sentido Kicillof recordó que el lunes 9 será feriado a nivel nacional, es decir en todo el país, mientras que el martes 10 será feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En tanto, el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires cuando el Sumo Pontífice visite la localidad de Luján.
Kicillof aprovechó la oportunidad para reivindicar la importancia de la justicia social, la solidaridad y la defensa de los sectores más vulnerables en línea con el discurso del Papa y precisamente a contramano de la postura del gobierno de Javier Milei que considera que "la justicia social es un robo".
En ese marco, Kicillof sostuvo que el mensaje del sumo pontífice adquiere especial relevancia frente a los problemas económicos y sociales que atraviesa la Argentina. También destacó que León XIV representa una continuidad del legado de Francisco, particularmente en su preocupación por la dignidad humana, la desigualdad y la necesidad de construir una sociedad más justa.
La visita del Papa se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas y se espera una masiva movilización de fieles, autoridades religiosas y representantes políticos.
Detalles del operativo
El Gobierno bonaerense trabaja junto con las autoridades eclesiásticas, el Municipio de Luján y organismos nacionales en la organización del dispositivo que acompañará la misa del miércoles 11, prevista para las 10 de la mañana en la plaza Belgrano, frente a la Basílica.
El esquema contempla controles de seguridad, restricciones a la circulación, modificaciones en los recorridos del transporte público, espacios de estacionamiento y puestos de asistencia sanitaria para atender a los peregrinos que lleguen desde distintos puntos del país.
También se prevé reforzar las frecuencias ferroviarias y organizar accesos especiales para facilitar el movimiento de personas. Las autoridades recomendaron anticipar los traslados debido a los cortes de tránsito y las restricciones de ingreso que regirán en las inmediaciones del santuario.
La visita de León XIV incluirá encuentros con las principales autoridades nacionales y provinciales. El Gobierno confirmó que realizará dos cadenas nacionales durante la estadía del pontífice: la primera será el domingo 8 de noviembre, desde las 19, cuando el presidente Milei y el Papa pronuncien sus discursos en el Palacio Libertad, mientras que la segunda tendrá lugar el lunes 9, durante la misa de las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Al encuentro institucional fueron invitados la vicepresidenta Victoria Villarruel, los gobernadores, legisladores nacionales y representantes de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, Kicillof también convocó a los mandatarios provinciales a participar de la celebración religiosa en Luján.
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